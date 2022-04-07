Граждане осуждают, что ESMAD нападает на сообщество Эмбера в Национальном парке

В последние часы община Эмбера, расположенная в Национальном парке в Боготе, провела демонстрацию после аварии, в которой водитель такси сбил несовершеннолетнего из коренного населения в седьмом забеге в Боготе в ночь на вторник, 5 апреля.

Согласно отчету районного секретариата по вопросам мобильности, в 8 часов вечера была введена блокада около 60 человек. На 34-й улице совершаются объезды, и гражданам рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

Однако, по словам нескольких граждан в Twitter, демонстрация продолжается в это время в гонке 7 и на улице 36, где есть повреждения дороги в направлении с юга на север, и ESMAD также был развернут в этом районе из-за ситуации с общественным порядком.

Учитывая это, граждане сообщают через видео и жалобы в социальных сетях о многочисленных взрывах и столкновениях между коренным населением и полицией, а также о наличии вертолета и отсутствии света в парке.

Фонд Zero Asymmetry Foundation отверг присутствие ESMAD и через Twitter заявил, что «присутствие ESMAD в окрестностях Национального парка неслыханно. Мэр Клаудия Лопес, что это не станет новым сценарием сожаления по поводу совершенного! Более 300 младенцев, детей и беременных женщин сопровождают #ParoIndigena».





Директор Вашингтонского офиса в Андах в Латинской Америке Химена Санчес написала в Twitter, что в марте ее организация посетила Национальный парк «и он полон детей из числа коренных народов, необычно, что эсмады подвергаются газом и оглушают этих уязвимых перемещенных лиц».

Со своей стороны, сенатор Фелисиано Валенсия также отверг вмешательство ESMAD, напомнив, что «коренное население, которое уже 7 месяцев находится в Минга-Перманенте в Национальном парке Богота, подвергается нападению со стороны Эсмада. Клаудия Лопес есть дети, беременные женщины и пожилые люди. Мы возлагаем на нее ответственность за насилие, вызванное ESMAD», - написала она в Twitter.

Советник Боготы от Патриотического союза Хайди Санчес Баррето также сообщила в Twitter, что Эсмад применял слезоточивый газ в местах, где были обнаружены дети и пожилые люди.

«В это время, посреди ночи, Эсмад вмешивается в окрестности Национального парка. Они нападают на общины коренных народов с помощью газов, независимо от присутствия детей и пожилых людей. Мэр Клаудия Лопес, прекратите это варварство», - написал он.

Сенатор Марта Перальта Эпиэйю, со своей стороны, попросила мэра Клаудию Лопес «остановить это чрезмерное насилие, детей много».

И он также призвал: «Пожалуйста, перестаньте говорить, что то, что происходит в это время в Национальном парке Богота, - это конфронтация. Происходит жестокое нападение ESMAD на беззащитное и уязвимое коренное население, где находятся десятки детей и беременных женщин. Остановитесь СЕЙЧАС», — написал сенатор в Twitter.

Стоит помнить, что прошло семь месяцев с тех пор, как первая группа коренных жителей Эмберы прибыла в Национальный парк.

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