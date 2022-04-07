Остановка перевозчика: сколько смертей зарегистрировано на сегодняшний день?

Рост цен на различные продукты повлиял на карман перуанцев, заставив некоторых мобилизоваться, чтобы потребовать ответа от правительства Педро Кастильо столкнулся с трудной ситуацией, с которой пришлось столкнуться. Вскоре после двух недель забастовки фермеров и перевозчиков, они не только зарегистрировали столкновения с перуанской национальной полицией, уничтожение государственного имущества и грабежи. К сожалению, погибли и граждане, причины смерти которых пока не выяснены властями.

Первые жертвы были зафиксированы в Хунине во время демонстраций в минувшие выходные. Среди них 13-летний подросток, тело которого было найдено на берегу реки Якус, на высоте района Беллависта, в районе Атаура, Хауха провинция. По известию о его отъезде распространилась гипотеза о том, что несовершеннолетний упал бы в реку, спасаясь от полицейских, которые стремились контролировать демонстрацию.

Кэнди Магали Иностроса де ла Крус стала второй жертвой демонстраций в Хунине. Это учитель, который умер после того, как его сбил Ханс Оре на высоте моста Лас-Бальсас в Консепсьоне. Третьей жертвой является 82-летний мужчина, опознанный как Хорхе Мальдонадо Ландео из района Уарипампа (Хауха), который скончался из-за того, что своевременно не получил лечение гемодиализом в больнице Эссалуд-Уанкайо.

Министр обороны сводит к минимуму количество смертей от остановки перевозчиков. ВИДЕО: Канал N

В субботу вечером, 2 апреля, министр внутренних дел Альфонсо Чаварри подтвердил гибель четырех граждан, но подчеркнул, что это произошло не в результате столкновений с PNP. «Четверо погибших, один умер, потому что ему не могли помочь, собирался в больницу; ребенок, который падает на мост, и двое в дорожно-транспортных происшествиях, их сбивают те же транспортные средства, которые бастовали, больше ничего не было, есть четыре из их», — говорится в критикуемых высказываниях министра.

ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ

5 апреля, когда президент Педро Кастильо приказал социальной иммобилизации в Лиме и Кальяо, чтобы избежать осложнений, в Уануко 18-летний мальчик опознанный как Александр Трухильо Ноласко, как сообщается, был ранен в голову снарядом со слезоточивым газом, выпущенным членом перуанской национальной Полиция. Трухильо Ноласко был доставлен на мотоцикле в медицинский центр Амбо, где констатировали его смерть. Точные причины его смерти пока не установлены, сообщает директор здравоохранения Карлос Сеговия Мальдонадо.

Последние потери произошли 6 апреля во время столкновений из-за блокады дорог в Ике. На этот раз речь идет о Yhony Quinto Contreras, 24-летнем мальчике, который получил шальную пулю в голову, в результате чего он потерял жизнь в тот самый момент. Согласно новостным сообщениям, несмотря на присутствие членов НПП, тело молодого человека оставалось лежать на дороге, пока прокурор прибыл на дежурство, чтобы поднять тело.

После смерти Квинто Контрераса число граждан, погибших в период протестов, вызванных повышением цен, достигло шести человек. В отношении погибших в Хунине прокуратура начнет расследование, чтобы определить причины их отъезда. До сих пор неизвестны процедуры, которым должны следовать власти в отношении трех других смертей, произошедших в последние дни в различных регионах страны.

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