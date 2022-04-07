Брюс Уиллис: первые изображения после объявления о своем уходе на пенсию из-за афазии

Брюс Уиллис был одним из самых милых актеров Голливуда, завоевав сердца публики ролями, подобными той, которую он снялся в «Армагеддоне», но его также часто помнят по снятию в боевиках, таких как «Дуро де матар» или саспенс-фильмах, таких как «Шестое чувство».

Именно из-за вышесказанного художник сообщил о своем уходе из индустрии, потому что ему поставили диагноз афазия, болезнь, которая влияет на способность понимать или общаться, как его поклонники, так и коллеги по медиуму были поражены.

Теперь его жена Эмма Хеминг поделилась в своих социальных сетях первыми изображениями, на которых изображен актер после сложного решения, которое он принял.

«Мама и папа в любимой среде обитания», можно прочитать в описании поста в Instagram.

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

Так, на фотографиях Эмма в джинсовых брюках и коричневых сапогах сидит на бревне, улыбаясь и видя Брюса. Со своей стороны, 67-летний актер позирует в оранжевом жилете, рубашке и джинсах. Оба находятся в лесу и выглядят полностью влюбленными.

Пост, который уже набрал более 31 тысячи лайков, был быстро заполнен комментариями, и многие из них были добрыми пожеланиями паре. .

«Моя дорогая Эмма, я думаю о вас и желаю вам всего наилучшего», — написала Симона Крайнова.

Один пользователь также добавил: «Я узнаю эти глаза, я видел такие же у папы, когда ему поставили диагноз в возрасте 59 лет. Я всем сердцем обнимаю вас и вашу семью и надеюсь, что этот путь будет полон хороших вещей, которые приглушат боль».

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

Всего неделю назад семья главного героя Protected Witness опубликовала заявление, в котором объявила о трудных моментах, которые переживает Уиллис.

«Для невероятных последователей Брюса, как семья, мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывал некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отходит от карьеры, которая так много значила для него», - заявили Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин.

Точно так же он углубился в тот факт, что они решили поделиться новостью с поклонниками Брюса, потому что они тоже были с артистом на протяжении всей его карьеры.

«Это очень трудное время для нашей семьи, и мы очень благодарны за их постоянную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сильная семейная ячейка, и мы хотели включить ваших поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, так же, как вы делаете для него», - вы можете прочитать.

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

В конце объявления семья упомянула, что старается жить настоящим моментом и делает все возможное для благополучия знаменитости.

«Как всегда говорит Брюс: «Живите настоящим моментом», и вместе мы планируем сделать именно это», — заключили они.

Одним из актеров, который отправил трогательное сообщение Брюсу, как только услышал эту новость, был актер Сильвестр Сталлоне, который отдал дань уважения своему другу из своего аккаунта в Instagram.

«Мы давно знакомы, я молюсь за лучшее для вас и вашей прекрасной семьи», - написал актер, который сотрудничал с Уиллисом в сериале «Несокрушимые».

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