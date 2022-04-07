Австралия наложила санкции на «мясника Мариуполя» и 64 других граждан России за вторжение в Украину

Правительство Австралии объявило в четверг о введении финансовых санкций и запретов на поездки в отношении полковника российской армии Михаила Мизинцева по прозвищу «мясник Мариуполя», а также 64 других россиян и двух украинцев за вторжение России в Украину.

Помимо Мизинцева, который несет ответственность за бомбардировку театра, наполненного мирными жителями в городе Мариуполе, меры затрагивают вице-премьера Дмитрия Григоренко и руководителя экономического развития Максима Решетникова, среди других высокопоставленных чиновников, указывает Министерство иностранных дел Австралии.

В список также вошли Галина Данильченко, которая была «помещена» Россией в качестве «мэра» украинского города Мелитополь, а также украинский законодатель Олег Волошин, который, согласно австралийскому заявлению, работает с Россией над подрывом киевского правительства.

Новый раунд санкций появился после того, как появились доказательства возможных военных преступлений в результате массовых убийств гражданских лиц, приписываемых российским войскам в украинском городе Буча и других деревнях вокруг Киева.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan caminando frente a un edificio calcinado durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

В общей сложности Австралия ввела санкции против России и ее союзника Беларуси, охватив около 600 физических и юридических лиц, включая президента России Владимира Путина, в знак осуждения вторжения, начатого 24 февраля Москвой.

Канберра также выделила более 180 миллионов австралийских долларов (136 миллионов долларов США) на помощь Украине, большая часть из которых - на поставки военной техники.

На этой неделе правительство Австралии объявило о запрете на экспорт в Россию всех предметов роскоши, включая вина, лобстеры, одежду, обувь и эксклюзивные автозапчасти, среди прочего, в ответ на «незаконное» вторжение в Украину.

(С информацией из EFE)

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