AMLO и Sheinbaum не выполнили меры по прекращению распространения информации об аннулировании мандата: TEPJF

Избирательный трибунал судебной власти Федерации пересмотрел меры предосторожности, введенные Федеральным избирательным институтом в отношении глава правительства Клаудиа Шейнбаум и президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор о распространении Аннулирование мандата, и было сочтено, что сообщения, распространенные обеими сторонами, представляют собой правительство пропаганда в течение запрещенного периода.

Важно помнить, что НСИ неоднократно отдавал распоряжение президенту Лопесу Обрадору воздерживаться от выступлений или продвижения всенародного опроса, поскольку Институт является единственным учреждением, которое может способствовать участию в этом демократическом мероприятии.

Институт приказал президенту Лопесу приостановить трансляцию утренней пресс-конференции 18 марта и воздержаться от содействия аннулированию мандата, а главу правительства Клаудию Шейнбаум попросили прекратить трансляцию правительственных работ.

На открытом заседании в режиме видеоконференции судьи сочли предупреждение, полученное Шейнбаумом, действительным, поскольку Федеральный закон о Отмена мандата запрещает государственным служащим распространять информацию о действиях и достижениях правительства в период с 4 по 10 апреля, когда состоится всенародный опрос.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

Судьи Фелипе де ла Мата Пизанья и Фелипе Фуэнтес представили два законопроекта, утверждая, что AMLO и Шейнбаум нарушили свои конституционные обязанности и игнорировали призывы INE. Последний был 29 марта, когда главе правительства было приказано удалить 10 постов из ее аккаунта в Twitter.

Об этом президент прокомментировала в твите: «Сегодня я получила новую работу от @INEMexico, заставив удалить посты в социальных сетях, которые она считает пропагандой. Я перехожу к загрузке сетей, но мы собираемся бросить вызов, поскольку считаем это частичным и чрезмерным. Еще раз».

Хосе Луис Варгас был единственным, кто проголосовал против представленных законопроектов и прокомментировал: «На мой взгляд, указ об аутентичном толковании, изданный Конгрессом Союза, был принят после осуждения событий и не должен иметь обратной силы». Другие отвергли обвинения президента и главы правительства.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

Аналогичным образом, НИС приказал 13 губернаторам Морены и союзным партиям удалить твиты, которые, с их точки зрения, представляют правительственную пропаганду. Среди участников были Мигель Анхель Наварро Кинтеро, Лайда Сансорес Сан-Роман и Индира Вицино Силва.

Согласно пресс-релизу, НИС определил, что с этого четверга, 7 апреля, трансляция по радио и телевидению процесса аннулирования мандата завершится и будет продолжаться публикацией всеми социальными сетями информации, необходимой для обеспечения осуществления права на гражданина участие в этом процессе.

Советник Клаудия Савала Перес отметила, что: «Государственные служащие оставили желать лучшего в демократическом плане, поскольку они игнорируют решения властей в отношении распространения информации об этом мероприятии, включая Избирательный трибунал». Он также заявил, что «это говорит об очень малой ответственности со стороны государственных служащих».

Наконец, судьи на закрытом заседании определили, что если Шейнбаум возобновит такую практику в ближайшие несколько часов, он может получить публичный выговор, а также другие санкции.

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