Альма, это талисман Кубка Америки Femenina Colombia 2022

В середине жеребьевки группового этапа Кубка Америки Femenina Colombia 2022 компания Conmebol представила официальный талисман чемпионата. Это Альма, сестра Пибе, талисмана Кубка Америки Бразилии 2021 года, которую называют сильным, смелым, общительным, веселым и страстным персонажем.

Альма будет сопровождать болельщиков на стадионах, где будет разыгрываться Кубок Америки среди женщин, Кали (стадион Паскуаль Герреро), Армении (стадион Сентенарио) и Букараманге (стадион Альфонсо Лопеса), где будет сыгран гранд-финал чемпионата. Кроме того, ожидается, что он посетит некоторые стадионы в Южной Америке в рамках рекламной кампании Copa America.

В этот четверг, 7 апреля, в штаб-квартире Conmebol в городе Асунсьон, Парагвай, состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки Femenina Colombia 2022. Этот турнир национальных сборных дает три прямых места на чемпионате мира среди женщин, который пройдет в Новой Зеландии и Австралии в 2023 году. Также в утешительном поединке пройдут две команды (четвертая и пятая в финальном этапе).

Предварительный этап состоит из 10 команд, которые были разделены на две группы по пять команд в каждой. В группе А Колумбия будет первой сеяной в качестве принимающей страны, а команды, которые завершат группу: Чили, Эквадор, Парагвай и Боливия. В группе B нынешним чемпионом будет Бразилия, которую будут сопровождать: Перу, Венесуэла, Аргентина и Уругвай.

На групповом этапе команды проведут один матч, а первый матч состоится между хозяевами — Колумбией — Парагваем. Из восьми выпусков Кубка Америки по футболу Бразилия была коронована чемпионом в семи (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 и 2018), а Аргентина — в одном (2006). Последний турнир, в котором принимающая сторона заняла второе место, проходил в Чили.

Еще одно место, присужденное этому чемпионату на заключительном этапе, станет женский футбольный турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже, это будут чемпионы; занявшие второе место отправятся в утешительный поединок. В то время как с третьего по пятое место займет место на Панамериканских играх в 2023 году, они пройдут в Чили, на которую у сборной этой страны есть прямая квота. В случае, если этот выбор закончится на любой из перечисленных позиций, квота будет предоставлена следующей команде в турнирной таблице.

Следует иметь в виду, что мероприятие будет проводиться через 4 года после последнего выпуска, а с 2022 года оно будет проводиться каждые 2 года. Кроме того, увеличатся денежные призы, для чемпионов они составят 1 500 000 долларов, а для занявших второе место 500 000 долларов. Для президента Conmebol Алехандро Домингеса это означает прогресс и задает тон новому будущему континентального женского футбола.

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