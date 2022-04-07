Компьютерный студент обнаружил, что порнографические видео были загружены из офисов министерства финансов Чили

Два порнографических видео были загружены на этой неделе через чилийские правительственные сети, что вызвало споры в стране.

Откровение было сделано студентом компьютерной инженерии из Университета Федерико Санта-Мария-де-Винья-дель-Мар, который в феврале этого года уже опубликовал, что кто-то незаконно загрузил главы серии «Миротворец», также с IP-адреса, связанного с заместителем министра Финансы.

Радио Био Био опубликовало, что его зовут Себастьян Гевара, 19 лет.

Согласно чилийским СМИ, студент сделал оба вывода, перечеркнув данные из списка IP-адресов, используемых правительством для редактирования в Википедии, с информацией, предоставленной веб-сайтом под названием «Я знаю, что вы скачиваете».

Согласно описанию его изображений, рассматриваемые фильмы принадлежат «BlackedDraw» и «MomsTeachSex», франшизам, которые принадлежат компаниям Vivid и Nubiles.

Подробно в описании торрентов указано, что это фильмы, в которых изображены актрисы Лия Сильвер и Скайлар Сноу соответственно.

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

Загрузка была произведена IP-адресом, связанным с заместителем министра финансов, в прошлый вторник, 5 апреля, ночью.

Вся информация была передана в правительственную группу реагирования на инциденты в области компьютерной безопасности.

Власти не прокомментировали этот вопрос, хотя, по словам Био Био, заместитель министра финансов знает о случившемся, они расследуют этот эпизод и примут соответствующие меры.

Эксперты по безопасности считают, что, помимо типа загружаемого контента, метод загрузки через торрент представляет угрозу безопасности, которую не следует принимать государственным учреждениям.

Цитируемый Био Био, директором компании по кибербезопасности Nivel4 Фернандо Лагосом Берарди, пояснил, что такие учреждения, как банки, розничная торговля и правительство, должны иметь механизмы защиты и обнаружения этого теоретически вредоносного трафика.

«То, что вы загружаете, может быть фальсифицировано, оно может содержать вредоносное ПО, и если вы позже запустите или установите его, это может повлиять на устройства, подключенные к той же сети. Он может начать распространяться в случае вредоносного ПО», — сказал Берарди чилийскому радио.

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