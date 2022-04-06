«Мы просто хотим, чтобы нас услышали»: Эудженио Дербес снова потребовал ареста поезда майя

Эухенио Дербес в последние недели стал объектом споров. Один из них появился после получения «Оскара» за участие в фильме CODA. Однако наибольшее внимание привлекло его требование прекратить строительство поезда Майя.

Именно в рамках Всемирного дня водных ресурсов в социальных сетях начал распространяться видеоролик движения Sélvame del Tren, который возглавляли некоторые деятели национальной художественной сцены, которые стремятся остановить строительство пятого участка к югу от этого флагманского проекта, поскольку, по их словам, это существенно повлияет на богатую экосистему этого места.

Сегодня, даже после того, как Морена осудил его за участие в этом фильме, Дербез снова потребовал ареста майя Поезд и попросил, чтобы его услышали, чтобы дать знать его позицию по делу.

Кроме того, мексиканский актер, продюсер и режиссер также сказал, что им следует прислушаться к экспертам и людям в регионе, которые заявили, что экологический ущерб уже «необратим» из-за вырубки деревьев, которые повредили этот район.

«Мы просто хотим, чтобы нас услышали и чтобы они учитывали мнения ученых, экологов и жителей региона. Экологический ущерб будет НЕОБРАТИМЫМ», — написал известный комик.

(Foto: Twitter)

Это сообщение, размещенное в его аккаунте в Twitter, сопровождалось тем же видео, которое вызвало споры, только на этот раз он добавил несколько изображений вырубки лесов, вызванной строительством этой транспортной инфраструктуры.

Пользователи этой социальной сети быстро отреагировали на сообщение Эудженио Дербеса и заявили, что этот участок поезда майя уже изменен, чтобы не повредить джунгли. Кроме того, они разделили защиту, которую отец Натальи Лафуркад, Гастон, выступил в Четвертом преобразовании (IV квартал), а также показывая свою поддержку AMLO и его мегапроектов.

После публикации этих кадров Лопес Обрадор во время утренней конференции в среду, 23 марта, ответил на это видео и назвал причастных «псевдо-экологов» и «фифисов», в дополнение к упоминают, что консерваторы наняли их для критики своего проекта.

Позже актер отреагировал на заявления президента и заверил, что его задело дисквалификация. Кроме того, он уточнил, что не получил никакой оплаты за участие в этой экологической кампании.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

«Мне больно быть дисквалифицированным, потому что я думаю, что лев считает, что все в своем состоянии. У меня нет желтых конвертов, они мне не нужны. Я зарабатываю деньги в поте брови и делаю это из любви к Мексике», — сказал комик 25 марта в интервью Сиро Гомесу Лейве.

Эухенио также воспользовался диалогом, чтобы уточнить, что он принадлежит к группе граждан, которые обеспокоены скрытой опасностью, с которой сталкиваются тропические леса полуострова.

Он также уточнил, что их никто не нанимал: «Я всегда это говорил, я не из какой-либо партии, ни PRI, ни PAN, ни MORENA. Я из Мексики и делаю это потому, что с нами связались защитники окружающей среды, местные жители обратились к нам с просьбой о помощи».

В отличие от слов AMLO, опрошенный отметил, что они не против поезда Майя, они лишь против изменения маршрута в последнюю минуту с участка 5 на место с самой длинной подземной рекой и системой сенотов в мире. Его единственная цель — прекратить работу в этой части, чтобы избежать экоцида.

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