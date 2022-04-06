Насилие бушует в Сан-Луис-Потоси после захвата «Яйца», лидера Северо-Восточного картеля

Арест лидера Северо-Восточного картеля Хуана Херардо Тревиньо Моралеса, Эль-Уэво, 14 марта привел к кровавой охоте других преступных группировок, которые стремятся завоевать территории, где КПР имеет сильное присутствие. Это случай Сан-Луис-Потоси, где наблюдается всплеск насилия.

По словам специалиста по безопасности Эктора де Молеона, захват яйца был воспринят — особенно картелем нового поколения Халиско (CJNG) — как признак слабости. Это может дестабилизировать города, живущие в относительном мире из-за гегемонистского присутствия преступной группы, в случае Сан-Луис-Потоси, северо-восточного картеля. Другими словами, отсутствие картеля может стать предметом споров.

В штате Потосино, управляемом Рикардо Галлардо Кардоной, споры урегулированы на этой неделе. Рано утром во вторник федеральные силы попали в засаду вооруженного командования на шоссе Керетаро-Сан-Луис-Потоси.

Согласно сообщениям, предполагаемые киллеры прибыли в этот район на борту трех фургонов: серого Lincoln, черного пикапа и Pontiac Torrent. Сцена, воссозданная стихиями, предупреждает, что боевики припарковали фургон на обочине дороги и начали стрелять. Официальная информация указывает на то, что офицер погиб.

Несколькими часами ранее паника вспыхнула в Тамазунчале, куда прибытие коммандос, как сообщалось, проезжает по главным улицам муниципалитета.

Что касается фактов, то губернатор образования пояснил, что это были мужчины, которые проходили только через регион, но их пунктом назначения были Идальго и Веракрус.

На следующий день Тамазунчале выглядел безлюдным, предприятия и школы были закрыты из-за психоза, поскольку двумя днями ранее были казнены.

El crimen desató la violencia en el estado de San Luis Potosí (Mapa: Infobae México)

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