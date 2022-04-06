Видео: Аида Виктория Мерлано уточнила, что биополимеры не вводились

Для последователей Аиды Виктории Мерлано не секрет, что барранкиллера претерпела определенные эстетические штрихи для улучшения своей фигуры, хотя она неоднократно уточняла, что единственное хирургическое вмешательство, которое она проводит на теле, - это грудные имплантаты.

Его работа в социальных сетях заключается в том, чтобы рекомендовать определенные продукты для улучшения внешнего вида. Бронзеры, кремы для лица, солнцезащитные кремы для лица и другие вещества - это то, что инфлюенсер рекомендует в рамках своей работы в социальных сетях, однако недавно ее критиковали, потому что ее подписчики, по-видимому, перепутали тензорные нити в ягодицах с биополимерами, поэтому Мерлано пришлось выйти, чтобы уточнить неправильно понятый.

«Я никогда не вводила себе биополимеры, и не выходила рекомендовать их, на самом деле я никогда ничего не носила, чтобы увеличить размер моих ягодиц», - сказала Аида Виктория Мерлано, с определенным тоном дискомфорта, через свои «Истории».

В клипе, который был воспроизведен порталом сплетен «Tracing Famosos», можно увидеть, как дочь бывшего конгрессмена Аиды Мерлано объяснила, что процедура проводилась на ее ягодицах.

«Биополимеры — это вводимые вещества, то, что я сделал с собой, называется натяжными нитями, которые представляют собой иглу со сбитой нитью - игла входит, а нить остается внутри - материал - полидиоксанон... это материал, который научно доказал совместимость с телом, это процедура подтяжки ягодиц, а не увеличения», - заключил свое объяснение.

Это может вас заинтересовать: Хуан Мануэль Галан говорит, что разочарован решением Родриго Лары Санчес, вице-президентская формула Фико Гутьерреса

Вот полный контент Аиды Виктории Мерлано :

Кроме того, он добавил, что если бы натяжные нити были имплантированы, чтобы поднять его ягодицы и придать им лучший внешний вид

В конце своего объяснения того, как работала техника, которую она использовала для формирования и подъема ягодиц, барранкильера добавила короткий текст, чтобы дополнить свой ответ на тему, которая вызвала споры в ее социальных сетях, после того как на нее указал последователь рекомендации практики, вредной для женского тела .

«Он поднимает ягодицу, улучшает ее внешний вид, и для тех из нас, кто занимается физическими упражнениями, помогает нам добиваться лучших результатов, потому что стимулирует выработку коллагена», - сказала Аида Виктория Мерлано в своем аккаунте в Instagram.

Слова Аиды Виктории быстро вызвали всевозможные реакции в социальных сетях, так как они были воспроизведены порталами сплетен, в которых некоторые комментарии критикуют барранкильеру, рекомендующую процедуры, которые также не одобрены некоторыми хирургами, а другие высмеивали ее способность говорить так бегло. на , так как почти за 30 секунд он смог четко выразить свои идеи.

Другие комментарии: «Я видел видео хирурга, специализирующегося на удалении биополимера, в котором он никому не рекомендовал натягивать нити»; «не верьте влиятельным лицам, пока»; «эта женщина быстро справляется со всем, эти влиятельные лица даже становятся врачами»; «Вот так они обманывали Джессику Седиэль» ; «С научной точки зрения все, что вы вкладываете в свое тело, порождает последствия», среди прочего.

Стоит отметить, что в своих социальных сетях в серии «вопросов и ответов» в июле 2021 года влиятельная личность рассказала своим подписчикам, что другие вмешательства, которым она подверглась, были: нанесение гиалуроновой кислоты на губы и ботокс на брови и лоб для устранения мимических морщин.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: