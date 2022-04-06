Ванесса Теркес присоединяется к маршу против Педро Кастильо и требует его отставки

Ванесса Теркес, как разные персонажи из сериала бизнес, не согласна с последними решениями, принятыми Педро Кастильо в качестве президента Республики. По этой причине актриса решила выйти на улицу и потребовать отставки президента Перу.

Она достигла площади Сан-Мартин и встала рядом с тысячами тысяч граждан, выражая свое неприятие нынешнего правительства. Она указала, что не только в Лиме хотят ухода главы государства, но и большая часть Перу также запросила об этом.

Следует отметить, что комендантский час, объявленный во вторник, 5 апреля, в Лиме и Кальяо вызвал волну протестов в разных частях города. . Протестующие заявили, что не хотят ограничивать свое право на свободный транзит.

В интервью, которое она дала для ATV, Ванесса Теркес рассказала, что участники марша против Педро Кастильо вышли на улицы мирно; однако из-за актов вандализма со стороны некоторых подданных полиции пришлось использовать бомбы со слезоточивым газом, которые затрагивали тех, кто присутствовал тихо.

« Я нахожусь здесь как гражданин с гневом, который испытывают тысячи перуанцев. Раньше я говорила Лима, но нет джентльменов во всей Перу. Мы весь день возмущены. Некоторое время назад они бросали слезоточивые газовые бомбы в детей, матерей, что-то мирное», - сказал он.

Он также воспользовался телевизионными камерами, чтобы напрямую обратиться к Педро Кастильо и попросить его уйти с поста до того, как население продолжит выходить на улицы. « Сделайте шаг в сторону », - сказал он.

Она также использовала свои социальные сети, чтобы сожалеть о том, что марш против президента Перу закончился беспорядками, так как пострадали несколько штаб-квартир штата. «Прискорбно, что мирный марш заканчивается этим», - сказал он.

Ванесса Теркес заверила, что отправилась на мирный марш, чтобы попросить Педро Кастильо уйти с поста президента Республики.

ВАНЕССА ТЕРКЕС БЫЛА СВЯЗАНА С ХУАНОМ ШЕПУТОМ

Программа «Любовь и огонь» захватила Венессу Теркес вместе с бывшим министром Хуаном Шепутом. Хотя они не утверждали и не отрицали, что у них романтические отношения, их не раз видели вместе.

Именно по этой причине журнал Willax Televisión отправился на поиски актрисы, чтобы узнать больше о ее предполагаемом романе, хотя в итоге журналистка не получила прямого ответа от бывшей телеведущей, так как отказалась отвечать и только уклонилась от вопроса.

Как вы помните, спекуляции о романтике между Теркесом и Шепутом набирали силу, когда радиовещатель поделился фотографией празднования своего дня рождения, где можно было заметить, что актриса выглядит очень улыбающейся рядом с политиком, хотя и закрыла лицо смайликом.

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