Композитора Вальенато Альберто «Тико» Меркадо отправили в тюрьму по обвинению в покушении на убийство женщины

Второй уголовный суд скорой помощи с функциями гарантийного контроля Вальедупара издал меру пресечения в тюремном центре против композитора валленато Альберто «Тико» Меркадо. Субъект обвиняется в попытке убийства женщины.

Во время слушания обвинительного заключения композитор не принял обвинения и заверил, что невиновен в том, в чем его обвиняют. Стоит помнить, что его бывшая партнерша по романтике Фернанда Ариса Валенсия, 26 лет, указывает на то, что она сильно ударила ее и пыталась утопить.

«Я не принимаю обвинения, потому что я невиновен», — заявил Альберто 'Тико' Меркадо во время слушания обвинительного заключения, на которое ссылается Blu Radio.

Следует отметить, что защита певца и автора песен обжаловала решение судьи отправить Меркадо в тюрьму, поскольку он заверил, что это чрезмерное и что дело касается телесных повреждений, а не попытки убийства женщины, как утверждает обвинитель.

Однако Генеральная прокуратура предоставила такие доказательства, как несколько аудиозаписей, в которых композитор Валленато запугивает своего бывшего романтического партнера. Аналогичным образом, следственный орган имеет эпикриз клиники «Сезар», заключение судебно-медицинской экспертизы судебной медицины и осуждение преступления в виде покушения на убийство, с чего началось разбирательство против композитора.

Примечательно, что, если он несет ответственность за то, в чем его обвиняют, певец и автор песен может выплатить наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет.

Жалоба, поданная Фернандой Аризой

Расследование началось после того, как 13 октября 2021 года Фернанда Ариза подала жалобу после встречи, определенной как случайная, между ней и художником, в ходе которой жертва утверждает, что подверглась жестокому насилию.

По словам Аризы Валенсии, у нее не было романтических отношений с художником полтора года, но они продолжали разговаривать, потому что закончили помолвку на хороших условиях, поэтому она не видела проблем с тем, что он присутствовал на встрече в его доме.

Затем она сказала, что, когда все присутствующие покинули сайт, она осталась у друга и Меркадо вернулся с предлогом, что сохранила свой бумажник.

«Он начал требовать меня за некоторые сообщения; в разгар своего гнева он начал вешать меня, говоря, что убьет меня, потому что если я не собираюсь быть с ним, я бы ни с кем не был, потому что я принадлежал ему. Мне удалось отпустить и взять свой мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию, что еще больше разозлило его, и он начал сунуть кулаки мне на лицо и голову, причинив травмы моей шейной области, рта, зубов, носа и глаз; в дополнение к ударам по спине и рукам», - вспоминала Ариза.

Среди тестов, которые подвергла молодая женщина, - неспособность юридической медицины в течение 20 дней и фотографии, показывающие сильные удары, которые она получила по лицу и туловищу.

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