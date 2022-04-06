Уругвай ликвидировал использование масок и карантина в школах

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

После объявления президента Уругвая Луиса Лакалье Поу, в котором он определил прекращение чрезвычайной ситуации с коронавирусом в стране, соответствующие органы встретились во вторник, чтобы определить протоколы, которые будут применяться в школах.

Министр образования и культуры Пабло да Силвейра, министр здравоохранения Даниэль Салинас, президент Центрального руководящего совета (Codicen) Национальной администрации государственного образования (Anep) Роберт Силва определили, что все карантины в школах будут отменены с апреля следующего года 19.

Эта дата соответствует первому дню школы после Недели туризма или Страстной недели, недели каникул в Уругвае. Согласно пресс-конференции, единственные дети, которым придется пройти карантин после этой даты, - это студенты с коронавирусом.

В этой связи глава портфеля «Образование и культура» назвал этот шаг «отличной новостью» и что благодаря этим мерам Уругвай возвращается к «нормальной» ситуации во всех центрах, сообщает радио Монте-Карло.

Власти на конференции проконсультировались с тем, что происходит в случае обнаружения вспышки, что будет означать два или более случаев заболевания с эпидемиологической связью, и указано ли, согласно протоколам, дети, которые контактировали, должны быть помещены в карантин. Они ответили, что эти студенты не должны ничего с этим делать и что группа продолжит функционировать без каких-либо проблем.

Приняв слово «вспышка» в качестве оправдания, да Силвейра объяснил, что этот термин больше не будет использоваться, а будут говорить о людях с симптомами. В случае их наличия студенту рекомендуется не посещать занятия, а если они делают это из-за легких симптомов, сделать это в виде маски.

«Я думаю, что мы выходим на заключительный этап пути, который мы прошли с 2020 года, когда начали утверждать операционные протоколы в условиях пандемии. И мы должны продолжать заботиться о себе, правительство решило снять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, и это хорошая новость для страны и для образования в частности. Последнее, что у нас осталось, это вопрос карантина во время вспышки в классе, и это больше не будет карантином. Да, ребенку с симптомами не нужно посещать школу, а остальным также рекомендуется носить маски в случае вспышки болезни», - сказал да Силва, добавив, что с начала школы в марте этого года было выявлено только 1900 случаев среди преподавателей, не учителей и учащихся.

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez EFE

«Здесь мы продолжим работу над протоколом, в котором есть рекомендации, например, вентиляция. Если вентиляция плохая и в классе много учеников, рекомендуется использовать маски. То же самое касается, когда есть агломерация, когда едут на школьном транспорте, все эти меры», - сказал он.

Он также уточнил, что «что касается питания, вы знаете, что мы нормально развиваемся во всех школах, в средних школах оно было разработано нормально, у нас есть протоколы в столовых, которые будут гибкими, так как они не будут иметь столько распределения в смену».

Он заверил, что персонал, который занимается едой, направленной на студентов, по-прежнему будет обязан носить маски. «Это единственный случай, когда какое-то время использование масок будет обязательным. В остальных случаях это рекомендация, но это не обязательство», - сказал он.

«Реальность, как всегда, динамична, но хорошая новость заключается в том, что сегодня, благодаря этим мерам, завершается исключительный период, который наше преподавание прожило два года, и это было трудно, и я думаю, что пришло время поблагодарить. Преподавателям, должностным лицам, не являющимся преподавателями, семьям и учащимся за ответственность и спокойствие, с которыми они справлялись в течение этих двух лет, и я думаю, что они берут на себя главную заслугу за хорошие сравнительные результаты, которых мы достигли за этот трудный период», - заключил министр Образование и культура.





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