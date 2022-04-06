Украина подтвердила новые авиаудары и взрывы во Львовской и Днепропетровской областях

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил новые авиаудары и взрывы во Львовской и Днепропетровской областях Украины, что подтвердила украинская пресса.

Козицкий заверил, что «силы ПВО работают и «защищают небо». Кроме того, он предупредил жителей оставаться в убежищах под звуки зенитной тревоги, как сообщает украинская ежедневная газета «Украинская правда».

Она также подтвердила, что взрывы произошли в окрестностях Радеева Львовской области. По данным военной администрации, в результате бомбардировки никто не пострадал.

С другой стороны, в Днепропетровской области источники, на которые ссылается украинская пресса, сообщили о взрывах в Новомосковске, недалеко от города Днепр.

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas REUTERS

Основные военные усилия России сейчас сосредоточены на подготовке наступления для установления полного контроля над территорией украинских районов Донецка и Луганска на востоке страны и Мариуполя на юге, сообщает последняя часть высшего командования украинской армии.

Этот отчет, опубликованный на 42-й день российского вторжения в Украину, указывает на то, что российские войска продолжают наступление на Изюм, город, расположенный на реке Донецк в Харьковской области, а также в направлении Славянска и Барвенково, также в той же провинции, которые, по мнению аналитиков, являются ключевыми наступление России на Донецк и Луганск, самопровозглашенные республики восточной Украины.

«В донецком руководстве противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и продолжает проводить штурмовые операции в некоторых районах», — отмечают в партии.

Верховное командование Украины также ссылается на ситуацию в осажденном городе Мариуполе, стратегическом южном порту на берегу сильно бомбардируемого Азовского моря, где, по словам Украины, более 150 000 человек живут без основных услуг.

«Попытки штурма Мариуполя не прекращаются. Защитники города более сорока дней держали героическую оборону, сдерживая подавляющие силы российских оккупантов», — отмечает украинское верховное командование.

Российская армия объявила во вторник об окончательном наступлении с целью захвата портового города после истечения крайнего срока, в течение которого украинские войска сложат оружие и покинут город в направлении контролируемой Киевом территории.

Россияне продолжают наносить удары по городу Мариуполь, используя артиллерию и военно-воздушные силы, а «украинские войска, похоже, оказывают организованное сопротивление в некоторых частях города», говорится в последнем анализе Института изучения войны.

(С информацией от Europa Press)

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