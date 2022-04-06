Они предупреждают о проблемах из-за зеркал в клетках птиц-компаньонов

Вы когда-нибудь думали, что клетка с неправильным оборудованием может вызвать заболевание у домашних птиц? Это может произойти, если вы поместите искусственную суррогатную пару или зеркало в клетку, чтобы птица не чувствовала себя одинокой.

Домашние птицы не должны оставаться в одиночестве. Но тот, кто думает, что может имитировать пару для своего попугая, повесив пластиковую птицу или с зеркалом в клетке, может ошибиться, потому что животное может даже заболеть.

Проблема в том, что одиночная птица видит пластиковую птицу или ее изображение в зеркале как своего рода суррогат, согласно немецкому специализированному журналу «Wellensittich & Papageien».

Кормление друг друга является частью естественного поведения пар попугаев и попугаев. В этом случае, по мнению экспертов, это может привести к тому, что одиночная птица захочет покормить «птицу-компаньона».

Обычное поведение заключается в том, что птица отрыгивает пищу и предлагает ее своему спутнику. Но в этой ситуации я бы отдал его пластиковой птице или зеркалу.

И из-за отсутствия взаимодействия одиночная птица более или менее постоянно отрыгивает пищу, желая предложить ее предполагаемому искусственному спутнику.

Специалисты по птицам предупреждают, что непрерывный рвотный рефлекс может в конечном итоге привести к раздражению слизистой оболочки и, как следствие, снижению иммунной защиты пищевода.

дпа