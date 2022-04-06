Они спасли двух обезьян капуцинов, которые были заключены в клетку в квартире Реформы в CDMX

Две обезьяны-капуцины были спасены во вторник днем в квартире, расположенной на Пасео-де-ла-Реформа в Мехико.

Согласно заявлению бригады по наблюдению за животными Министерства гражданской безопасности (SSC), маленькие белолицые приматы были заключены в клетку в доме в районе Хуарес, мэрия Куаутемка.

Получив отчет, они отправились в место, которое, как ни странно, находилось под стражей в полиции из-за следственной папки Генеральной прокуратуры (FGJ).

Кроме того, ветеринарный зоотехник отвечал за их оценку и оказание им первой медицинской помощи, которую должен был обеспечить соответствующий орган.

(Foto: Twitter/@SSC_CDMX)

SSC призвал население не приобретать этот тип образцов незаконно и не заниматься жестоким обращением с животными, поскольку они нуждаются в особом уходе и живут в адекватных условиях.





Дополнительная информация в разработке.