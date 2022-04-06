В марте они осудили 14 жалоб и ограничений на венесуэльскую прессу

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Венесуэльский институт Prensa y Sociedad (Ipys) зафиксировал «14 случаев ограничения прессы» в марте прошлого года, которые представляли собой 18 нарушений, характеризующихся запугиванием, произволом и отказом обращаться к новостным источникам.

«В течение этого месяца (март) Ipys Venezuela зарегистрировала 14 случаев, которые представляли собой 18 нарушений прессы, включая пять ограничений на доступ к информации, пять случаев стигматизирующих высказываний, четыре нападения и нападения, три меры цензуры и один акт злоупотребления государственной властью», - говорится в сообщении НПО в заявлении. опубликованный на его сайте.

Организация, защищающая свободу прессы и право на информацию в Венесуэле, указала, что эти случаи затронули четыре СМИ, одну правозащитную организацию, 32 работников прессы и одного активиста.

«Из 14 случаев ограничения прессы в течение третьего месяца 2022 года 10 из них произошли в традиционной среде, а четыре - в среде цифровых прав», - говорится в сообщении НПО.

Среди событий, задокументированных этой организацией в марте, - закрытие FM-станции Activa 89.3 в Эль-Тигре, штат Ансоатеги, которая «вышла из эфира, когда Национальная комиссия по телекоммуникациям (Conatel) конфисковала ее оборудование».

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

Он также рассказал об ограничениях на доступ к информации в государственных учреждениях, от которых 7 марта пострадали журналисты Зульма Лопес из Пунто де Корте; Фабиола Ниньо из Телевена; и Лузфранди Контрерас и Фредди Вильямисар из Регионального телевидения Тачира (ТРТ) в штате Тачира.

Кроме того, Ipys Venezuela сослалась на законопроект о сети, который разрабатывается Подкомитетом по коммуникации и информации парламента Венесуэлы, и выразила обеспокоенность в связи с этим документом, который, по ее мнению, мог бы стать «еще одним механизмом, используемым государством для цензуры информации» свободы в стране».

«Социальные сети стали окнами для доступа к информации в Венесуэле перед лицом исчезновения традиционных СМИ, которые систематически подвергались преследованиям со стороны государства. Но даже в киберпространстве это отразилось на том, как власть произвольно использует правовые инструменты, чтобы заставить замолчать несогласных», - заявили об этом в неправительственной организации.

3 февраля Межамериканская ассоциация прессы (IAPA) осудила «всплеск» «нарушений свободы выражения мнений» в Венесуэле и осудила «блокаду цифровых СМИ» и «незаконное использование персональных данных для преследования журналистов».

В резолюции, касающейся блокады трех цифровых СМИ, МАП подчеркнула, что «неустанное преследование СМИ и журналистов, а также блокирование нескольких СМИ, которые все еще публикуются в Интернете, почти завершили план гегемонии режима в области коммуникации, аналогичный кубинскому модель».

(С информацией из EFE)

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