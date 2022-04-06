Соединенные Штаты предупредили Пхеньян, что будут «последствия» для его запусков ракет

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a la Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea probando un nuevo tipo de misil balístico submarino lanzado en un lugar no revelado el 19 de octubre de 2021. EFE/EPA/KCNA

Соединенные Штаты предупредили Северную Корею в среду, что ее программа запуска ракет будет иметь «последствия», хотя в то же время они связались с Пхеньяном для «диалога» и выразили готовность прислушаться к его «опасениям».

По данным правительства Джо Байдена, Пхеньян уже осуществил 13 запусков в этом году, три из которых были МБР, с большой дальностью более 5500 километров.

Высокопоставленный чиновник администрации объяснил в разговоре с журналистами, что подозревает, что Северная Корея организует «новые провокации» в этом месяце, и заявил, что Вашингтон «готовится» к ним в координации со своими партнерами в Сеуле и Токио.

El dictador norcoreano Kim Jong-un

«Все наши действия направлены на то, чтобы дать понять Северной Корее, что ее эскалация имеет последствия и что международное сообщество никогда не примет ее программу разработки вооружений как нормальную», - сказал он.

Тот же источник напомнил, что Министерство финансов США уже ввело санкции, чтобы предотвратить доступ Северной Кореи к технологиям, которые позволили бы ей развивать свою ракетную программу.

Чиновник заявил Пхеньяну, что «единственный жизнеспособный вариант — это диалог», что Вашингтон не имеет «враждебного» отношения к Северной Корее и что администрация Джо Байдена готова «прислушаться к озабоченностям Пхеньяна».

Personas asisten a una acto de juramento antes del décimo aniversario de la muerte del antiguo líder Kim Jong Il, en Piongyang, Corea del Norte, 16 de diciembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) (KCNA/vía REUTERS) via REUTERS

«Мы по-прежнему привержены пути диалога и надеемся, что северокорейцы примут наше приглашение вступить в серьезный и непрерывный диалог для продвижения общих целей, включая денуклеаризацию Корейского полуострова», - сказал он.

Со своей стороны, специальный посланник США по Северной Корее Сон Ким и его южнокорейский коллега Но Кю-дук обсудили последнее испытание Пхеньяна МБР и усилия Вашингтона по продолжению поиска серьезного и устойчивого диалога с Северной Кореей.

Сунг Ким подчеркнул «твердую приверженность Америки безопасности Республики Корея, подтвердив при этом, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к серьезному и устойчивому диалогу с Северной Кореей», — пояснил в заявлении представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В этой связи Ким подчеркнул важность «тесной двусторонней координации с Республикой Корея и другими союзниками и партнерами» для продвижения общей цели полной «денуклеаризации Корейского полуострова».

«Оба осудили запуск МБР Корейской Народно-Демократической Республикой 24 марта, который стал последним в серии запусков Северной Кореи в этом году, которые стали все более пугающими. Они также подтвердили важность решительного и единого ответа на эти эскалационные действия», — говорится в заявлении.

Misiles de Corea del Norte

Соединенные Штаты попытались 25 марта в Совете Безопасности ООН ужесточить санкции против Северной Кореи, но Россия и Китай выступили против и настаивали на сокращении наказаний, чтобы стимулировать переговоры с Пхеньяном.

В этой связи американский чиновник призвал Москву и Пекин работать с Соединенными Штатами, чтобы «послать четкий сигнал» о том, что запуски Северной Кореи «неприемлемы».

Он особо подчеркнул, что Китай, союзник Пхеньяна, разделяет «заинтересованность в поддержании стабильности на Корейском полуострове».

С информацией от EFE

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