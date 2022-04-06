Соединенные Штаты предупредили Пхеньян, что будут «последствия» для его запусков ракет

Соединенные Штаты предупредили Северную Корею в среду, что ее программа запуска ракет будет иметь «последствия», хотя в то же время они связались с Пхеньяном для «диалога» и выразили готовность прислушаться к его «опасениям».
По данным правительства Джо Байдена, Пхеньян уже осуществил 13 запусков в этом году, три из которых были МБР, с большой дальностью более 5500 километров.
Высокопоставленный чиновник администрации объяснил в разговоре с журналистами, что подозревает, что Северная Корея организует «новые провокации» в этом месяце, и заявил, что Вашингтон «готовится» к ним в координации со своими партнерами в Сеуле и Токио.
«Все наши действия направлены на то, чтобы дать понять Северной Корее, что ее эскалация имеет последствия и что международное сообщество никогда не примет ее программу разработки вооружений как нормальную», - сказал он.
Тот же источник напомнил, что Министерство финансов США уже ввело санкции, чтобы предотвратить доступ Северной Кореи к технологиям, которые позволили бы ей развивать свою ракетную программу.
Чиновник заявил Пхеньяну, что «единственный жизнеспособный вариант — это диалог», что Вашингтон не имеет «враждебного» отношения к Северной Корее и что администрация Джо Байдена готова «прислушаться к озабоченностям Пхеньяна».
«Мы по-прежнему привержены пути диалога и надеемся, что северокорейцы примут наше приглашение вступить в серьезный и непрерывный диалог для продвижения общих целей, включая денуклеаризацию Корейского полуострова», - сказал он.
Со своей стороны, специальный посланник США по Северной Корее Сон Ким и его южнокорейский коллега Но Кю-дук обсудили последнее испытание Пхеньяна МБР и усилия Вашингтона по продолжению поиска серьезного и устойчивого диалога с Северной Кореей.
Сунг Ким подчеркнул «твердую приверженность Америки безопасности Республики Корея, подтвердив при этом, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к серьезному и устойчивому диалогу с Северной Кореей», — пояснил в заявлении представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
В этой связи Ким подчеркнул важность «тесной двусторонней координации с Республикой Корея и другими союзниками и партнерами» для продвижения общей цели полной «денуклеаризации Корейского полуострова».
«Оба осудили запуск МБР Корейской Народно-Демократической Республикой 24 марта, который стал последним в серии запусков Северной Кореи в этом году, которые стали все более пугающими. Они также подтвердили важность решительного и единого ответа на эти эскалационные действия», — говорится в заявлении.
Соединенные Штаты попытались 25 марта в Совете Безопасности ООН ужесточить санкции против Северной Кореи, но Россия и Китай выступили против и настаивали на сокращении наказаний, чтобы стимулировать переговоры с Пхеньяном.
В этой связи американский чиновник призвал Москву и Пекин работать с Соединенными Штатами, чтобы «послать четкий сигнал» о том, что запуски Северной Кореи «неприемлемы».
Он особо подчеркнул, что Китай, союзник Пхеньяна, разделяет «заинтересованность в поддержании стабильности на Корейском полуострове».
С информацией от EFE
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