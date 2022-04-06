ООН подтвердила, что почти 1500 мирных жителей погибли и более 2000 получили ранения с начала вторжения в Украину

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

Верховный комиссар ООН по правам человека подтвердила в среду, что почти 1500 мирных жителей уже погибли и более 2000 получили ранения с начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

В заявлении ООН указала, что на сегодняшний день 1480 гражданских лиц были убиты и 2195 ранены, что составляет в общей сложности 3675 погибших. Среди погибших был 321 мужчина, 211 женщин и 61 ребенок, а также 815 взрослых, личность которых пока не установлена.

Кроме того, 253 мужчины, 194 женщины и сотни несовершеннолетних получили ранения, а также 1565 взрослых, которых предстоит идентифицировать. ООН предупредила, что большинство ранений произошло в результате применения боеприпасов и взрывчатых веществ дальнего действия, таких как тяжелая артиллерия и ракеты.

Однако в офисе ООН считают, что эта цифра может быть намного выше, поскольку ожидается информация о районах, где происходят тяжелые столкновения между российскими и украинскими войсками.

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Это относится, например, к таким регионам, как Донецк, Харьков, Луганск и Сумы, среди других, где есть признаки многочисленных жертв среди гражданского населения. В минувшие выходные украинские власти сообщили об обнаружении более 300 трупов в городе Буча после вывода российских войск.

Глава военной администрации Гостомеля Тарас Думенко заверил, что после 35 дней оккупации российскими войсками этого города Киевской области более 400 человек пропали без вести, сообщает украинская пресса.

«За 35 дней оккупации у нас пропало более 400 человек. В настоящее время мы проверяем подвалы Гостомеля вместе с аварийными службами и патрульной полицией. У нас около 1200 соседей, связь которых подтверждена и которые сообщают нам о местонахождении некоторых уехавших людей», — пояснил Думенко, согласно информационному агентству «Укринкорм».

Так, он отметил, что в городе Гостомель обнаружено не так много тел, но они были обнаружены в деревнях, где были обнаружены убитые жители.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил новые авиаудары и взрывы во Львовской и Днепропетровской областях Украины, что подтвердила украинская пресса.

Козицкий заверил, что «силы ПВО работают и «защищают небо». Кроме того, он предупредил жителей оставаться в убежищах под звуки зенитной тревоги, как сообщает украинская ежедневная газета «Украинская правда».

Она также подтвердила, что взрывы произошли в окрестностях Радеева Львовской области. По данным военной администрации, в результате бомбардировки никто не пострадал.

(С информацией от Europa Press)

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