Украинская армия восстановила несколько точек в Херсонской области

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Украинские войска сообщили в среду, что им удалось восстановить несколько мест в Херсонской области на юге страны, в то время как боевые действия продолжаются в некоторых местах, таких как Александровка.

В заявлении Вооруженных Сил указано, что «противник предпринимает шаги по восстановлению своих боевых возможностей на Южнобугском направлении, где пытается оснастить свои войска». «Террор продолжается для гражданского населения на временно оккупированных территориях Херсонской области», — сетовали в армии.

В связи с этим он пояснил, что российские войска в результате «наступательных» действий украинских сил потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS VIA REUTERS

Однако они предупредили, что в Херсоне заканчиваются продукты питания, топливо и медикаменты, а жители сталкиваются с давлением «оккупационных сил», которые «не только разгоняют любую мирную демонстрацию, но и проводят рейды».

С другой стороны, в Днепропетровской области, почти в 400 километрах к северо-востоку от Херсона, российская армия в течение одной ночи провела серию обстрелов бензобака.

«Сегодняшний вечер был тревожным и трудным. Враг атаковал наш район с воздуха и попал в завод и бензобак. Склад разрушен, спасательные команды борются с пламенем, чтобы найти выживших на заводе», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской государственной администрации Валентин Резниченко.

(С информацией от Europa Press)

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