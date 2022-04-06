Украинская армия восстановила несколько точек в Херсонской области

Украинские войска сообщили в среду, что им удалось восстановить несколько мест в Херсонской области на юге страны, в то время как боевые действия продолжаются в некоторых местах, таких как Александровка.
В заявлении Вооруженных Сил указано, что «противник предпринимает шаги по восстановлению своих боевых возможностей на Южнобугском направлении, где пытается оснастить свои войска». «Террор продолжается для гражданского населения на временно оккупированных территориях Херсонской области», — сетовали в армии.
В связи с этим он пояснил, что российские войска в результате «наступательных» действий украинских сил потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой.
Однако они предупредили, что в Херсоне заканчиваются продукты питания, топливо и медикаменты, а жители сталкиваются с давлением «оккупационных сил», которые «не только разгоняют любую мирную демонстрацию, но и проводят рейды».
С другой стороны, в Днепропетровской области, почти в 400 километрах к северо-востоку от Херсона, российская армия в течение одной ночи провела серию обстрелов бензобака.
«Сегодняшний вечер был тревожным и трудным. Враг атаковал наш район с воздуха и попал в завод и бензобак. Склад разрушен, спасательные команды борются с пламенем, чтобы найти выживших на заводе», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской государственной администрации Валентин Резниченко.
(С информацией от Europa Press)
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