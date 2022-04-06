Титаническая задача сохранения морской вахиты, млекопитающего, ближайшего к исчезновению

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

На борту двух кораблей Общества охраны морской овчарки НПО защитники окружающей среды работают 24 часа в сутки рука об руку с мексиканскими властями, чтобы спасти почти вымершую морскую вахиту в Верхнем Калифорнийском заливе в море Кортеса.

Последнее научное исследование, проведенное в октябре и ноябре 2021 года компанией Sea Shepherd's MV Sharpie и MV Narwhal музея, позволило обнаружить от семи до восьми взрослых морских вакит и от одного до двух детенышей.

«Это те, кого можно сосчитать, но могут быть и другие вакиты, потому что это отличное место. На карте он выглядит маленьким, но с моря он огромный», — сказал Притам Сингх, президент Sea Shepherd, в интервью агентству EFE.

Это, несмотря на резкое сокращение количества экземпляров в последние годы, остается надеждой на то, что благодаря негорючей работе Sea Shepherd и сотрудничеству с правительством Мексики будет достигнут постепенный рост этого эндемичного вида.

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С января 2022 года Sea Shepherd и Секретариат ВМС (Semar) начали новый совместный протокол об информации и реагировании, который привел к существенному сокращению количества рыболовных судов в зоне нулевой терпимости и продолжительности пребывания сетей в воде, сообщили в прессе конференция. из Сан-Фелипе, в северо-западном мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Операция «Чудо» в эти дни проводит восьмую кампанию с кораблями «Шарпи» и «Джон Пол ДеДжория», охраняющими зону нулевой терпимости, периметр в Верхнем заливе, где ни одно судно не может плыть.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Кроме того, они удаляют дрейфующие сети, которые могут ловить морских вакит, морских млекопитающих, которые находятся ближе всего к исчезновению, а также тотоабы, рыбы, урожай которой покупается за непомерные суммы, поскольку в традиционной китайской медицине ей приписываются различные свойства.

Тотоаба не продается, но все еще есть те, кто пытается это сделать, и этим они вредят вахите, которую можно поймать в сети, как и другие виды, такие как черепахи, дельфины и даже акулы.

Запутанные в рыболовных сетях представляют собой самую большую документально подтвержденную угрозу для выживания вида.

Поэтому каждое утро, очень рано, на единственной регулируемой рампе доступа для рыбаков, Семар, вместе с другими органами, такими как Национальная комиссия по аквакультуре и рыболовству (Conapesca), разрешения рыбаков и их инструменты проверяются, чтобы убедиться, что их работа не навредит вахите.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Один из рыбаков, который проходит этот обзор каждое утро и предпочитает оставаться анонимным, в интервью EFE отметил, что эти типы мер и контроля являются положительными.

И он сказал, что в случае, если он встретит вахиту в своих сетях, он должен выпустить ее, «чтобы они воспроизводились больше».

Однако он заверил, что если используются регулирующие сети, с тонкой нитью, то и тотоаба, и вахита ломают сеть и не попадаются.

Другой рыбак сказал, что отзывы положительные, потому что они защищают работу тех, у кого все бумаги в порядке, но он сказал, что эти же упражнения нужно будет делать и в других областях, откуда, по его словам, выходят «панги» (лодки).





«Выходит много панг, у которых нет разрешения и что влияет на тех, у кого есть разрешение», - сказал он.

Помимо постоянного наблюдения в море и проверок рамп, существует множество других способов, с помощью которых власти стремятся контролировать соответствие промысла в этом районе установленным стандартам.

Например, они проводят несколько ежедневных патрулей по морю, суше и воздуху, проверяя рыболовные сети и, среди прочего, ищут сети, которые могли быть застряли на пляжах.





«Деятельность Семара направлена на поддержание верховенства закона в районе Риберы, и мы обеспечиваем сопровождение и безопасность Профепе (Федеральная прокуратура по защите окружающей среды) и Конапеске для выполнения их работы, которая заключается в проверке», - сказал третий капитан пехоты ВМС Марино Гарсия, рассказал Эфе во время сухопутных проверок в Сан-Фелипе.

Кроме того, власти оперативно реагируют на звонки с судов Sea Shepherd, когда они обнаруживают присутствие судна в зоне нулевой терпимости или любые аномалии в этом районе.

Операция Милагро, которая является партнерством шести мексиканских государственных учреждений и возглавляется Семаром и Обществом охраны морских овчарок, особенно в рамках этой восьмой кампании, поддерживает надежду на выживание марины вахита, самого маленького вида морских свиней в мире.