Отметка, которую Луис Диас забил в триумфе Ливерпуля над Бенфикой в Лиге чемпионов

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

Луис Диас забил новую отметку после победы Ливерпуля со счетом 3:1 над «Бенфикой» 5 апреля: он стал первым колумбийцем, забившим гол и оказавшим помощь на отборочных этапах Лиги чемпионов.

Радамель Фалькао Гарсия уже сообщал как о голе, так и о результативной передаче в одном матче, но он сделал это на групповом этапе: в победе Монако над «Фенербахче» со счетом 3:1 в 2016 году, когда клуб французской лиги вышел в полуфинальную стадию, где его выбил «Ювентус».

Лучо, в отличие от Фалькао, не вносил столько голов или пасов в первых случаях самого важного соревнования в Европе. Но он сделал это в четвертьфинале, в то время в матче, когда его команда подверглась нападению португальского клуба.

Когда гуахиро забил гол, «красные» выиграли счет со счетом 2:1, и матч был близок к концу (87-я минута). А когда он ассистировал Садио Мане (34-я минута), его команда едва выиграла с малейшей разницей благодаря голу Конате в голову.

Со смирением нападающий признал, что его слабость не на игровом поле, где его понимают со своими товарищами по команде так, как будто он знал их давно, несмотря на то, что он был с командой всего два месяца, но вне ее. Это английский язык, за который я не смог общаться так, как хотелось бы, с Юргеном Клоппом, его тренером, хотя он только хвалит его.

«Я счастлива быть здесь в такой большой команде, без сомнения, что английский мне нужно начинать занятия, надеюсь, что смогу быстро выучить его, это то, чего я хочу. Важно то, что я делаю все хорошо и быстро присоединяюсь к команде», — добавил житель Барранкаса, возможно, лучший колумбийский футболист на данный момент.

На стадионе Estadio da Luz в Португалии было время, когда, если бы не Алиссон Беккер, Бенфика выиграла бы ничью. По этому поводу Лучо дал свое объяснение:

Колумбиец столкнулся с Бенфикой, вечным соперником Порту в Премьер-лиге, как будто это классика, по словам Клоппа, который скрывал счастье видеть его ослепляющим. «Он лучший игрок. Луис играл в дерби, не думаю, что он так это видел, но его последователи видели это именно так. То, как он довольствовался третьим голом, было мирового класса».

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