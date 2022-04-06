Выдача ПМЖ в США вернулась к допандемическим показателям

Еще одним признаком того, что пандемия начинает отставать, по крайней мере, с точки зрения активности, количество иммигрантов, которые уже имеют постоянное место жительства в Соединенных Штатах, значительно увеличилось за квартал с июля по сентябрь 2021 года до такой степени, что цифры выдачи грин-карт аналогичны показателям лет, которые были достигнуты до пандемии.

Квартал с июля по сентябрь 2021 года является последним числом закончившегося финансового года и последним периодом, за который официальная информация доступна в правительственном агентстве иммиграционной статистики. Основываясь на этих данных, Исследовательский институт Пью провел исследование, в ходе которого выяснилось, что в том квартале около 282 000 человек получили вид на жительство в Соединенных Штатах. Это самый высокий показатель с апреля по июль 2017 года.

После 2017 года, с приходом Дональда Трампа в Белый дом, количество постоянных резиденций, предоставленных в страну, замедлилось, хотя до начала пандемии это не было чем-то заметным. К середине 2020 года, в связи с закрытием посольств, ограничениями на поездки и небольшой активностью в государственных учреждениях, число выдаваемых грин-карт было рекордно низким — 79 000 грин-карт в квартал. Следует отметить, что в то время сухопутные переходы между Канадой и Соединенными Штатами, а также сухопутные переходы между Мексикой и Соединенными Штатами были полностью закрыты. А доступ воздуха в страну был ограничен.

Foto de archivo: edificio de inmigración ubicado en Atlanta, Georgia

Но кроме того, для мигрантов, которые уже находились в процессе постоянного проживания в стране, ситуация осложнилась. Если они ожидали знаменитую грин-карту в своих странах, большинство американских консульств работали только в чрезвычайных ситуациях. И если они ожидали проживания в Соединенных Штатах, процесс занял более двух лет. Теперь, постепенно, процессы начинают упорядочиваться, и отчасти поэтому количество проблем увеличилось, поскольку подавляющее большинство из этих 282 000 выданных грин-карт принадлежат людям, которые подали свои дела много лет назад, и не обязательно новые дела.

В период с апреля по июнь 2020 года было зарегистрировано 19 000 случаев, когда приезжие в Соединенные Штаты получили вид на жительство. За квартал с июня по сентябрь 2021 года число случаев такого же типа увеличилось до 105 тысяч человек. По сравнению с этими двумя кварталами, что касается ожидающих проживания в Соединенных Штатах, то в начале пандемии было выдано только 60 000 грин-карт, в то время как в последнем квартале прошлого финансового года было 177 000 грин-карт.

Пью также указал, что количество виз для предпринимателей, инвесторов, студентов, профессиональных работников и других типов временных виз увеличилось. Однако количество этих виз еще не достигло тех показателей, которые наблюдались до пандемии.

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