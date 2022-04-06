Впечатляющие удары по воде, которые удивили всех зрителей на Augusta Masters

Томми Флитвуд вызвал изумление присутствующих рискованным ходом

Хотя подавляющее большинство внимания в Augusta Masters указывало на возвращение Тайгера Вудса к профессиональной деятельности, за день до первого дня конкурса таланты, которые будут участвовать в мероприятии, начали демонстрировать часть своего репертуара. В соревновании пар 3, проходившем на лунках знаменитого Национального гольф-клуба Огасты, Томми Флитвуд и Джастин Роуз двумя впечатляющими ударами позаботились о том, чтобы поднять зрителей со своих мест.

Тема конкурса заключается в том, чтобы закончить лунку за три удара или меньше. С зазором посередине британский участник рассчитал расстояние, чтобы попытаться нанести сильный удар, который заставит мяч отскакивать от поверхности воды, не погружаясь. В бдительных глазах присутствующих ему удалось покинуть мяч в нескольких метрах от желаемой цели, вызвав овации публики.

Однако он был бы не единственным, кто добился этого: южноафриканцы также использовали тот же ресурс и добились аналогичного результата. Два последовательных выстрела с очень высокой степенью сложности с особенностью, что Роуз в итоге ударил по мячу своего коллеги и отодвинул его от финальной лунки. Поскольку это было не что иное, как дружеское мероприятие, все это было смехом и поздравлениями среди игроков в гольф, которые с этого четверга будут соревноваться в поисках характерной зеленой куртки.

«Это был прекрасный выстрел», — сказал Флитвуд журналистам после их раунда. Он добавил в сложном тоне в связи с главным событием, которое состоится с 7 по 10 апреля: «Очень хорошо иметь такой хит на Мастерсе. Сейчас наступают три очень конкурентных дня. Внезапно появляются казни, как я представляю их себе в голове. Постараюсь повторить».

Все ожидания возлагаются на возвращение Тигра, что в эту среду планирует сыграть девятилуночный тренировочный раунд, чтобы принять окончательное решение после того, как увидел, как его телосложение реагирует на усилия. «Речь идет о том, как мое тело будет восстанавливаться и что может сделать мое тело на следующий день», — объяснил 15-кратный победитель турниров Большого шлема перед микрофонами после игры в девятилуночных тренировочных раундах в последние два дня.

Стоит помнить, что 46-летний гольфист был госпитализирован в течение нескольких недель и не мог ходить в течение нескольких месяцев после автомобильной аварии в феврале 2021 года . Открытие Вудса в первом раунде четверга станет одним из самых удивительных возвратов травм в истории спорта, так как пятикратный чемпион Masters официально не играл с момента защиты своего титула на Мастерсе 2020 года.

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