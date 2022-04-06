DNP запускает «Миссию децентрализации» для предоставления рекомендаций национальному правительству

Во вторник Департамент национального планирования (DNP) представил «Миссию по децентрализации», орган, состоящий из десяти экспертов и представителей территориальных и коренных образований, которые представят ряд рекомендаций национальному правительству, касающихся региональной автономии и управленческого потенциала.

Это подтвердила директор DNP Алехандра Ботеро, которая пояснила, что стратегия направлена на поддержку регионов в достижении большего социального и экономического развития, пояснив при этом, что рекомендации продлятся не более 18 месяцев и будут выполняться с принципами прозрачности, независимость и подотчетность прокурора.

«DNP начала прилагать усилия для работы и выполнения задач миссии, которая пересмотрит текущую модель децентрализации страны с учетом передачи компетенций и ресурсов между нацией и территориальными образованиями для достижения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ставок. », - отметил орган, подчиненный национальному правительству.

К числу пяти направлений, которыми должна заниматься миссия, относятся финансирование за счет анализа различных источников и повышения качества государственных расходов; выполнение обязательств по децентрализации и территориям коренных народов; перераспределение полномочий в сфере ответственности различных уровней управления, основа их возможностей.

Финансирование также будет решаться путем пересмотра различных источников и повышения качества государственных расходов; а также поощрения прозрачности и механизмов участия граждан в государственных делах на территориальном уровне при подготовке исследований и представлении конституционных инициатив и законодательных актов меры по определению компетенции между государством и территориальными образованиями.

«Процесс территориальной децентрализации играет основополагающую роль в содействии экономическому развитию, региональной конвергенции и, следовательно, повышению благосостояния всех граждан, поэтому правительство решило продвигать реализацию «Миссии децентрализации». Это значительная возможность для нации, поскольку она позволит выработать законодательные и конституционные предложения, которые приведут к глубоким изменениям в автономии и управлении регионами», - сказал директор ДНП.

Он также отметил, что по этой причине необходимо пересмотреть нынешнюю модель децентрализации, поскольку в стране произошли существенные изменения в политической, фискальной и административной сферах, а также отметил, что укрепление территориальных возможностей для осуществления собственного развития в целях обеспечения источники ресурсов в сравнении с установленными полномочиями являются ключевыми элементами миссии.

Этой стратегией будет руководить Даниэль Эскобар, юрист, специализирующийся на налоговом законодательстве и исследованиях в области международного налогообложения, который будет руководить процессами управления и территориальных доходов, координации, модернизации и координации между государственными органами, директором по территориальным налогам в среди прочего, различные организации.

Последняя миссия по децентрализации была проведена в 1992 году под руководством Эдуардо Визнера Дурана в ознаменование 30-летия одной из основных целей, поставленных с момента рождения Республики, а именно управления территориями и децентрализации власти.

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