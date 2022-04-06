«Карретито», предполагаемый наследник Лос-Рохоса, упал в Морелосе

В минувшие выходные упал Эль Эрик, также известный как Эль Карретито, сын Сантьяго Мазари по прозвищу Эль Каррете, основателя преступной ячейки, известной как Лос-Рохос, который вызвал террор на территории Амакузака, территории в штате Морелос.

По словам Хосе Антонио Ортиса Гварнероса, государственного комиссара по общественной безопасности, Эрик Мазари был арестован в воскресенье, 3 апреля. Кроме того, в ходе краткой встречи со средствами массовой информации он заявил, что его передали в прокуратуру, чтобы начать его связь с судебным процессом.

Он подчеркнул, что его арестовали за хранение оружия и наркотиков, хотя у него не было ордера на арест, хотя, по его словам, за все, что он был найден, он оправдывает превентивное заключение до разрешения его ситуации.

До сих пор ни одно государственное или федеральное ведомство безопасности не вынесло никакой позиции по этому вопросу, поэтому захват неизвестен в деталях. Ожидается, что в ближайшие дни они выпустят дополнительную информацию об El Erick.

Этот субъект был идентифицирован как сын Сантьяго Мазари Эрнандеса, Эль Каррете, бывшего лидера производной фракции Бельтрана Лейвы в образовании Морелос. Этот лидер был бывшим криминальным лидером, связанным с делом Айотзинапы.

Santiago Mazari, alias "El Carrete" fue detenido en agosto de 2019 por autoridades federales (Foto: Gobierno federal)

Он был арестован 1 августа 2019 года в общине в штате Герреро. Власти назвали его одним из главных генераторов насилия в Герреро и Морелосе. Он упал вместе с другим субъектом, Марко 'N', который, как предполагается, является его главным оператором.

Проведя год в тюрьме, этот преступный лидер был приговорен к 20 годам тюрьмы за ответственность за совершение преступления организованной преступности. С этого момента его дети несут ответственность за руководство преступной организацией.

Мазари Эрнандес, 45 лет, родился в общине Сан-Габриэль-лас-Пальмас, в муниципалитете Амакузак в Морелосе. С ранних лет у него были связи с картелем Лос-Бельтран Лейва, пока ему не удалось стать главой площади в родном штате.

В 2008 году «Эль Каррете» был арестован Седеной и обвинен в преступлениях против здоровья. Однако в начале 2009 года он был освобожден, несмотря на то, что был признан уголовно ответственным и ему было предъявлено обвинение в пяти годах тюрьмы и 100 днях штрафа.

"El Carrete" pasará 20 años en prisión (Foto: Especial)

После смерти в 2009 году Артуро Бельтрана Лейвы, «Эль Барбас», тогдашнего лидера картеля, носящего его имя, Мазари Эрнандес организовал свою преступную группу, которую он назвал «Лос-Рохос», которая стала главным соперником другой фракции картеля, к которой они принадлежали: Warriors Unidos.

С момента своего создания эта группа характеризовалась использованием более агрессивных методов, что сделало Герреро одним из самых жестоких образований в стране. Однако с захватами его братьев, а также его собственных, они привели к падению Лос-Рохоса.

В 2010 году, вернув себе свободу с депозитом в 5 миллионов песо, Мазари стал главой площади в Амакузаке, Тетекале, Пуэнте-де-Истла и Акатлане. И в то же время один из его дядей, Альфонсо Миранда, стал муниципальным президентом Амакузака.

По словам журналиста Эктора де Молеона, за время своего пребывания в должности Эль Каррете финансировал политические кампании, навязывал начальников полиции и убивал тысячи соперников, включая чиновников, кандидатов и полицейских.

До своего захвата он несколько недель скрывался в муниципалитете Сьерра Леонардо Браво, где он даже установили ловушки и гранаты для последовавших за ним властей.

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