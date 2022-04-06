Арбитражные споры между Кали-Бока: возможный красный цвет и штраф за увеличительное стекло

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

Два арбитражных спора произошли в дебютном матче Депортиво Кали в Кубке Либертадорес 2022 против аргентинца Бока Хуниорс. Главным героем в обеих пьесах был нападающий Дарио Бенедетто, и, по мнению арбитражного аналитика Infobae Мигеля Скиме, венесуэльский судья Хесус Валенсуэла имел право и ошибку при оценке этих действий.

Первая игра состоялась в конце первых 45 минут матча. Долгий контроль над аргентинским нападающим заканчивается тем, что правый защитник «сахарной» команды Альдаир Гутьеррес. Однако в своем стремлении вернуть мяч Бенедетто смело ударил своего коллегу ударами гуайо. Для Scime пьеса заслужила красную карточку за применение чрезмерной силы. За нарушение игрок видел только желтую карточку.

Вторая игра произошла в течение двух минут первого тайма, когда нападающий заявил о нарушении в зоне из-за столкновения с вратарем Гильермо де Аморесом. Для Мигеля Сциме игра была спровоцирована игроком «Бока Хуниорс», поэтому Валенсуэла был прав, не забив пенальти.

На балансе матча осталось пять желтых карточек, три у «Бока Хуниорс» и две у «Депортиво Кали». Кроме того, было совершено в общей сложности 33 фола, 20 в пользу команды «Вердибланко» и 13 в пользу «Xeneizes».

В первые минуты команда Ксенизе начала атаковать во главе с парагвайцем Оскаром Ромеро, что стало головной болью для полузащитников команды Асукареро, и юношеского Эксекиэля 'Чангито' Зебаллоса, который дважды добивал гола уругвайского Гильермо де Амореса на этом этапе.

Между тем, колумбийцы имели свой самый явный шанс в первом тайме на 13-й минуте, когда в контратаке вратарь Агустин Росси подсмотрел в клиренс, а футбол остался за вингером Йони Гонсалесом, который запутался и рано оказался в стороне от перуанского центрового Карлоса Самбрано.

По мере того, как время шло, матч упал, и Бока потерял ясность в первые минуты, хотя он приблизился к тому, чтобы снова забить в игре в 39, в которой двойной сейв Де Амореса спас Кали, так как он сначала покрыл удар на средней дистанции Дарио Бенедетто, а затем отклонил отскок выстрел, сделанный Зебаллосом.

На дополнительном этапе матч стал еще более запутанным, и команды испытывали большие трудности с созданием возможностей, к чему добавилось плохое состояние поля стадиона «Депортиво Кали».

Вспышки Тео Гутьерреса приблизили Асукарерос к воротам Росси, в то время как Ромеро оставался самым важным из аргентинцев, хотя во втором тайме парагвайцу пришлось много раз искать мяч на собственной земле, потому что он получал слишком мало.

Когда матч выглядел более запутанным, хозяева открыли счет до 69 в штрафном с правой стороны, который взял Веласко и что Бурдиссо сумел возглавить мяч, несмотря на то, как тяжело он собирался, отправить его в заднюю часть сетки и поставить венесуэльского тренера Рафаэля Дудаме l праздновать.

Бока, ошеломленный счетом, получил второй удар через десять минут, когда Веласко в отличной игре с левой стороны переполнился и отправил ползучий крест Васкесу, который предстал как призрак и выстрелом левши приговорил матч в пользу колумбийцев.

Во второй день, запланированный на следующую неделю, Xeneize проведет смелый фестиваль Always Ready во вторник, а производители сахара посетят Corinthians в среду.

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