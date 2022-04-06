Лучшее от Рикардо Гареки на конференции в Перу: подготовка в Испании, похвала Кристиану Куэве и его преемственности

Рикардо Гарека провел пресс-конференцию, чтобы рассказать обо всем, что произойдет в ближайшие месяцы, когда сборная Перу проведет жизненно важный матч, чтобы выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Аргентинский тренер затронул многие темы, и здесь мы рассмотрим их. Конечно, прежде чем говорить о футболе, он попросил единства в сложный социальный момент, который переживает страна. «Что касается всего, через что проходит страна, пришлите им крепкие объятия. Важно как никогда сплотиться, чтобы выйти из этой ситуации», - начал он.

«Перу будет в конце мая в Европе. Там мы проведем адаптационные дни. Будет запланирован международный матч. Это крайне важно для нас. Это немного по бюджету. Мы начнем с игроков отсюда, которых цитируют», - сказал он о подготовке, которую заставит думать об утешительном походе.

«Страной будет Испания (Мурсия или Барселона). Эти вопросы решаются. Разница с Дохой составляет всего один час. Это даст нам возможность сделать необходимую адаптацию. Также был бы товарищеский матч, мне это пока не подтвердили», - добавил он.

«Команда прибудет хорошо. У нас не возникнет никаких проблем. В матче может случиться все, что угодно, мы сталкиваемся с командой, которая также стремится выйти на чемпионат мира», - сказал он.

«Что касается травмы Карлоса (Замбрано), мы видим возможность постановки окончательного диагноза. Мы не думаем, что важно остановить его от всех конкурентов. Это то, что сказал мне Нестор Бонильо (тренер по физкультуре)», - прокомментировал «Кайзера», который получил травму в прошлый вторник с «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес.

«Я бы сейчас не стал говорить о ремонте. Во-первых, потому что он автоматически продлевается в любой ситуации, которая оставляет нам шанс продолжить (утешение). Единственное, о чем я думаю, это об этом. Я не хочу проецировать себя. Единственное, что меня интересует, это победа в матче, который позволит нам выйти на чемпионат мира», - сказал он.

После этого он говорил о Паоло Герреро и Джефферсоне Фарфане. «Мы оба рассматривали их, пока они выступают в своих клубах. С Паоло мы могли бы что-то похожее на то, что было сделано с Йотуном, но проблема в том, что время. Поскольку они не играют, их трудно найти для утешения».

«Они сосредоточены на спортивной карьере. Это заставляет их беспокоиться о возможности играть. Если они захотят сопровождать нас (в утешительный поход), мы будем рады. Это было бы огромной радостью для нас», - сказал он.

«Думаю, Андре Каррильо доберется до утешительного похода. Это ограничение по времени. Когда дело доходит до него, и осознавая, что он быстро выздоравливает, времена дадут ему. Мы все равно не собираемся никого торопить. Они должны быть на 100% «, - сказал он.

Будут ли оперировать «Бамбино»? «Не думаю, что Джанлука Лападула будет работать. Это будет отложено на потом, когда у вас будет разумное время для восстановления. Он полностью конкурирует с Беневенто. Сейчас у вас нет возможности сделать операцию».

«Баланс квалификаций оставляет нас довольными. Конечно, мы хотели бы классифицировать напрямую. У меня есть только слова благодарности за огромные усилия, которые приложили мальчики. Это были очень сложные ситуации, которые нам пришлось пережить из-за пандемии. Мы выиграли право на участие в утешительном поединке. Никто нам ничего не давал», - проанализировал он.

«Куэва не только в этом квалификационном раунде. И помимо футбольных вкусов, он дает нам многое. Куэва всегда выделялась. Это очень важно для нас. Она заслужила мировое признание. Эта похвала вполне заслуженная. У нас всегда был такой игрок. Он другой игрок», - похвалил он.

«Тема Акино: он полностью выздоровеет. Это наше желание. Мы внимательно следили за ним. В случае с Йотуном из-за приложенных им усилий он перегрузил себя. Это тема Роберто (Москера). Мы на связи», - раскрыл он.

Что касается возможности снова встретиться с Францией и Данией на чемпионате мира 2022 года в Катаре, он сказал: «Если мы квалифицируемся на чемпионат мира... это простое совпадение. Я отвечаю на это после утешительной встречи».

«De Valera у нас очень высокая концепция. И она еще не реализовала свой истинный потенциал. Он игрок, который начал поздно. Будет лучше. У нас много ожиданий. У Перу есть будущее. Это дает нам душевное спокойствие», - сказал он.

Наконец, он рассказал о слухах об интересе других южноамериканских стран. «У меня не будет мнения. Я полностью сосредоточен на Перу. Для меня большая честь быть замеченным. Если у меня нет официального контакта, все это слухи. И теперь у меня ничего нет ни от кого. Я сейчас ни с кем не могу встречаться».