Плохая серия, которую Депортиво Кали закончил после победы над «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

Чемпион Колумбии Депортиво Кали огорчил дебют «Бока Хуниорс» в группе E Кубка Либертадорес во вторник, обыграв его со счетом 2:0 голом аргентинского центрального защитника Гильермо Бурдиссо, который четыре года носил майку команды Xeneize, и еще один вингер Джон Васкес.

Колумбийцы, приехавшие на матч в качестве предпоследнего на местном турнире, одержали победу благодаря хорошей игре на руле Кевина Веласко, который отдал две голевые передачи в боевом матче с небольшим количеством возможностей и отмечен сильной игрой.

Победа также стоила того, чтобы положить конец неудачной серии зелено-белых в Кубке Либертадорес. Последний раз он участвовал в 2016 году, и тогда он одержал пять поражений в шести матчах группового этапа. Именно в этом выпуске одним из его соперников был Бока Хуниорс, с которым он проиграл 6-2 на Ла Бомбонере и сыграл вничью 0:0 на своем стадионе. Таким образом, он возвращается к триумфу после шести матчей на континентальном турнире.

Кроме того, через 21 год он снова победил «Бока Хуниорс». Последний раз 2 мая 2001 года Рафаэль Дудамель был вратарем «Депортиво Кали». В тот раз результат был 3:0 со счетами Херардо Бедойя, Виктора Уго Аристисабаля и автогол Хулио Марчанта.

В первые минуты команда Ксенизе начала атаковать во главе с парагвайцем Оскаром Ромеро, что стало головной болью для полузащитников команды Асукареро, и юношеского Эксекиэля 'Чангито' Зебаллоса, который дважды добивал гола уругвайского Гильермо де Амореса на этом этапе.

Между тем, колумбийцы имели свой самый явный шанс в первом тайме на 13-й минуте, когда в контратаке вратарь Агустин Росси подсмотрел в клиренс, а футбол остался за вингером Йони Гонсалесом, который запутался и рано оказался в стороне от перуанского центрового Карлоса Самбрано.

По мере того, как время шло, матч упал, и Бока потерял ясность в первые минуты, хотя он приблизился к тому, чтобы снова забить в игре в 39, в которой двойной сейв Де Амореса спас Кали, так как он сначала покрыл удар на средней дистанции Дарио Бенедетто, а затем отклонил отскок выстрел, сделанный Зебаллосом.

На дополнительном этапе матч стал еще более запутанным, и команды испытывали большие трудности с созданием возможностей, к чему добавилось плохое состояние поля стадиона «Депортиво Кали».

Вспышки Тео Гутьерреса приблизили Асукарерос к воротам Росси, в то время как Ромеро оставался самым важным из аргентинцев, хотя во втором тайме парагвайцу пришлось много раз искать мяч на собственной земле, потому что он получал слишком мало.

Когда матч выглядел более запутанным, хозяева открыли счет до 69 в штрафном с правой стороны, который взял Веласко и что Бурдиссо сумел возглавить мяч, несмотря на то, как тяжело он собирался, отправить его в заднюю часть сетки и поставить венесуэльского тренера Рафаэля Дудаме l праздновать.

Бока, ошеломленный счетом, получил второй удар через десять минут, когда Веласко в отличной игре с левой стороны переполнился и отправил ползучий крест Васкесу, который предстал как призрак и выстрелом левши приговорил матч в пользу колумбийцев.

Во второй день, запланированный на следующую неделю, Xeneize проведет смелый фестиваль Always Ready во вторник, а производители сахара посетят Corinthians в среду.

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