В результате стрельбы в Кибдо (Чоко) трое погибших в районе Сан-Висенте

Во вторник вечером в популярном районе Сан-Висенте, к востоку от Кибдо, боевики стреляли в группу людей, которые рожали на открытом воздухе, в результате чего погибли 3 человека, один из которых несовершеннолетний, о чем свидетельствует нынешняя формула кандидата в вице-президенты Серхио Фахардо, Луиса Гильермо Мурильо , из его аккаунта в Twitter.
События произошли после девяти часов вечера. Сообщалось, что в этом районе находились полицейские, которые перевезли раненых в результате стрельбы в медицинский центр в столице Чокоа.
По версии SEMANA, еще 3 человека получили ранения, в том числе несовершеннолетний; местные СМИ PubliMóvil Chocó сообщили, что больница Сан-Франциско-де-Асис сообщила о повреждениях в результате нападения.
На данный момент власти не сделали никакого заявления; однако в начале месяца жители Кибдо осудили распространение устрашающих брошюр против населения, подписанных Гаитанскими силами самообороны Колумбии, в которых они предупреждали о возмездии кому-либо. пойман на встречах с членами других незаконных группировок, присутствующих в этом районе Тихого океана, таких как «Лос-Мексиканос» или «Лос-Зетас».
Колумбиец заявил, что события прошлой ночи будут связаны с расплатой между «Лос-Мексиканос» и «Лос-Пальменьос» в споре о микроторговле в этом районе Кибдо.
С другой стороны, бывший министр науки, технологий и инноваций Мейбл Торрес отреагировала на акты насилия в Кибдо, отметив, что с учетом смертей прошлой ночью в этом колумбийском регионе на сегодняшний день в 2022 году погибло 68 человек.
Точно так же бывший министр сообщил в Twitter, что девушка сообщила, что одна из травм продолжала бороться за свою жизнь в больнице Сан-Франциско-де-Асис в столице Чокоа.
Насильственные перспективы в Чоко побудили Управление омбудсмена начать свою гуманитарную миссию со своими должностными лицами в районе Чоко для оказания помощи 900 семьям (4000 человек) из 25 общин муниципалитета Новита, которые находятся в полном заключении. АНО потребовало, чтобы община не покидала свои дома, чтобы избежать насильственных последствий.
«Мы призываем партизан АНО и Силы самообороны Гайтанисты (AGC) уважать права общин на территории и разрешить свободное передвижение гражданских лиц и прекратить свои действия против общины Новита, в дополнение к соблюдению прав человека и международного гуманитарного права», Он сказал. Омбудсмен Карлос Камарго Ассис в заявлении, опубликованном на сайте этой организации в прошлые выходные.
Мэр Новиты Леон Фабио Уртадо заявил в интервью RCN, что с марта 5000 человек (950 семей) находятся в заключении: «В муниципалитете Новита проживает 11 000 жителей, но 70% остаются в Альто-Тамане. Из 13 округов восемь испытывают трудности (...) Силы безопасности ожидают решения, но в этих конфликтных вопросах общины должны иметь гарантии, чтобы иметь возможность перемещаться по своим заговорам, опасаясь минных полей. Пока существует присутствие групп вне закона, общины будут жить в страхе», - подчеркнул он в утреннем новостном репортаже этой сети.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: