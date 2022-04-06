В результате стрельбы в Кибдо (Чоко) трое погибших в районе Сан-Висенте

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Во вторник вечером в популярном районе Сан-Висенте, к востоку от Кибдо, боевики стреляли в группу людей, которые рожали на открытом воздухе, в результате чего погибли 3 человека, один из которых несовершеннолетний, о чем свидетельствует нынешняя формула кандидата в вице-президенты Серхио Фахардо, Луиса Гильермо Мурильо , из его аккаунта в Twitter.

События произошли после девяти часов вечера. Сообщалось, что в этом районе находились полицейские, которые перевезли раненых в результате стрельбы в медицинский центр в столице Чокоа.

По версии SEMANA, еще 3 человека получили ранения, в том числе несовершеннолетний; местные СМИ PubliMóvil Chocó сообщили, что больница Сан-Франциско-де-Асис сообщила о повреждениях в результате нападения.

На данный момент власти не сделали никакого заявления; однако в начале месяца жители Кибдо осудили распространение устрашающих брошюр против населения, подписанных Гаитанскими силами самообороны Колумбии, в которых они предупреждали о возмездии кому-либо. пойман на встречах с членами других незаконных группировок, присутствующих в этом районе Тихого океана, таких как «Лос-Мексиканос» или «Лос-Зетас».

Колумбиец заявил, что события прошлой ночи будут связаны с расплатой между «Лос-Мексиканос» и «Лос-Пальменьос» в споре о микроторговле в этом районе Кибдо.





С другой стороны, бывший министр науки, технологий и инноваций Мейбл Торрес отреагировала на акты насилия в Кибдо, отметив, что с учетом смертей прошлой ночью в этом колумбийском регионе на сегодняшний день в 2022 году погибло 68 человек.

Точно так же бывший министр сообщил в Twitter, что девушка сообщила, что одна из травм продолжала бороться за свою жизнь в больнице Сан-Франциско-де-Асис в столице Чокоа.

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

Насильственные перспективы в Чоко побудили Управление омбудсмена начать свою гуманитарную миссию со своими должностными лицами в районе Чоко для оказания помощи 900 семьям (4000 человек) из 25 общин муниципалитета Новита, которые находятся в полном заключении. АНО потребовало, чтобы община не покидала свои дома, чтобы избежать насильственных последствий.

«Мы призываем партизан АНО и Силы самообороны Гайтанисты (AGC) уважать права общин на территории и разрешить свободное передвижение гражданских лиц и прекратить свои действия против общины Новита, в дополнение к соблюдению прав человека и международного гуманитарного права», Он сказал. Омбудсмен Карлос Камарго Ассис в заявлении, опубликованном на сайте этой организации в прошлые выходные.

Мэр Новиты Леон Фабио Уртадо заявил в интервью RCN, что с марта 5000 человек (950 семей) находятся в заключении: «В муниципалитете Новита проживает 11 000 жителей, но 70% остаются в Альто-Тамане. Из 13 округов восемь испытывают трудности (...) Силы безопасности ожидают решения, но в этих конфликтных вопросах общины должны иметь гарантии, чтобы иметь возможность перемещаться по своим заговорам, опасаясь минных полей. Пока существует присутствие групп вне закона, общины будут жить в страхе», - подчеркнул он в утреннем новостном репортаже этой сети.





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