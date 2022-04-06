Сенаторы запретили импорт вейперов и электронных сигар

Во время принятия постановления Сената об общем налоге на импорт и экспорт импорт электронных сигарет и устройств для испарения табака был запрещен.

Этот запрет также распространяется на новые и новые продукты, в которых используется нагреваемый табак, электронные системы доставки никотина, аналогичные безникотиновые системы и альтернативные системы потребления никотина.

Это мнение было предложено Комиссией по финансам и государственному кредиту и законодательным исследованиям II. Хотя он был одобрен 68 голосами за, 39 против и тремя воздержавшимися, он должен быть передан в Палату депутатов для рассмотрения и утверждения.

Но этот запрет, установленный в Налоговом законе, включенном в статью 8543.40.01, обсуждался некоторыми сенаторами, которые считали, что он нарушает право на развитие личности.

Сенатор Густаво Мадеро назвал запреты несоразмерными, потому что эта мера уже была предпринята в октябре 2021 года: «И это было поддержано Верховным судом нации (SCJN), который в октябре прошлого года разрешил противоречие тезиса» в статье 16 первый раздел Общего закона о борьбе против табака.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial) Getty Images

Аналогичным образом, он указал, что испарители не были доказаны более вредными, чем сигареты, он также говорил о регулировании марихуаны, которое казалось непоследовательным и непоследовательным, что, с одной стороны, речь идет о регулировании марихуаны, а с другой стороны, он хочет запретить испарители.

«Мы выступаем за регулирование марихуаны, и этот законопроект предлагает запретить испарители, и я считаю непоследовательным, что мы выступаем за запрет потребления каннабиса для его регулирования, и мы выступаем за запрет испарителей», - сказал он, что эта мера наносит ущерб потребителям в доступе к хорошему качественная продукция.

И он предупредил, что единственное, что запрещает, - это импорт, а не потребление, поэтому будет маркетинг пиратской и фальсифицированной продукции, что «приведет к большему вреду», заявил сенатор.

Аналогичным образом, Нубия Майорга из Институционно-революционной партии (PRI) заявила в том же ключе, что эта мера нанесет только больший ущерб, поскольку «запрет не является инструментом искоренения коммерциализации табачных горелок».

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

«Все, что мы собираемся сделать, это попасть на черный рынок», и он также упомянул, что SCJN объявила запрет на эти продукты неконституционным. «Нет исследований, которые определяют, что это вредно», в дополнение к тому, что торговля будет ограничена, поэтому он заявил, что скамья PRI будет голосовать против мнения.

Точно так же Дэвид Ортис Салинас и Клаудия Анайя, которые выдвигают те же аргументы в отношении торговли и развития черного рынка.

Следует помнить, что SCJN объявила неконституционной, поскольку установила, что она нарушает свободное развитие личности и свободу торговли, а также является несоразмерной, потому что ее не следует сравнивать со случаем табака, а скорее учитывать характеристики продукта как заявила министр Ана Маргарита Риос Фаржат

Хотя министры решили сохранить влияние продуктов на здоровье. Хотя председательствующий министр SCJN Артуро Сальдивар признал, что заявление может измениться с появлением новых аспектов для рассмотрения.

Федеральная комиссия по защите от рисков для здоровья (Cofepris) также отметила, что это вредные продукты из-за присутствия таких металлов, как кадмий, никель, свинец и других, которые вредны для здоровья, поскольку они включают производные канцерогенов. Было установлено, что они могут вызвать повреждение дыхательных путей, сердечно-сосудистые повреждения и мутагенные повреждения.

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