Саша Сокол обвинил Луиса де Льяно во лжи и предупредил его: «Увидимся в суде»

Спустя почти месяц после того, как Саша Сокол опубликовала заявление, в котором объявила, что она стала жертвой насилия со стороны телевизионного продюсера, когда в подростковом возрасте она состояла с ним в романтических отношениях, а он был 39-летним мужчиной, теперь певица подробно описала аспекты тяжелого дела и послала сильный сигнал.

«Прошел почти месяц после моего заявления от 8 марта. Я думала, что мне больше не придется об этом говорить, но обстоятельства не оставляют мне выбора. Луис врет, когда хочет привлечь моих родителей, говоря, что отношения были «прозрачными». Нет ничего более далекого от истины. Прозрачность? Это серьёзно? Мои родители узнали об этих отношениях СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ их начала. Повторяю, когда это началось, мне было 14 лет; когда они узнали, что я приближаюсь к 16. Как они могли согласиться на то, о существовании чего не знали?» , началась в ветке Twitter, написанной во вторник, 5 апреля.

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