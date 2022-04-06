Рубль терпит убытки, несмотря на риск дефолта и санкций

(Bloomberg) Российский рубль перечеркнул тяжелые убытки, понесенные им в течение нескольких недель после вторжения России в Украину.

Валюта превысила 81,16 за доллар США в среду в московских операциях, уровень, на котором она закрылась 23 февраля, за день до того, как президент Владимир Путин начал свою атаку. Восстановление происходит в ироничный момент, в то время как широкие санкции парализуют экономику России и заставляют правительство шататься на грани дефолта.

Рубль укрепился в течение одиннадцатой сессии из 13, несмотря на признаки усиления давления, при этом курс доллара к рублю упал до 5% до 79,11 в локальной торговле, прежде чем закрыться на отметке 79,70. Поскольку Европейский союз и Соединенные Штаты координируют новый арсенал финансовых санкций против России, Министерство финансов заявило, что его попытка погасить долг в долларах заблокирована, что может приблизить страну к ее первому внешнему дефолту примерно за столетие.

Рубль резко упал сразу после вторжения 24 февраля на фоне международных санкций, которые фактически закончили его статус валюты свободной торговли. Однако строгий контроль за движением капитала, включая запрет на продажу иностранцами российских активов, а также обязательные продажи иностранной валюты экспортерами, помогли рублю вновь обрести позиции.

Путин также потребовал, чтобы иностранные покупатели российского природного газа производили платежи в местной валюте. Таким образом, пока Россия может продолжать получать выгоду от притока денежных средств, поскольку она продает природный газ и нефть по высоким ценам.

Министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете Конгресса США заявила в среду, что людям не следует делать более глубоких выводов о ралли рубля, подчеркнув, что страна имеет контроль над капиталом и что рынок рубля не свободен.

В начале марта локальный курс приблизился к 122 рублям за доллар, что представляет собой обвал более чем на 30% от уровня предататака. В то время как оффшорные источники цен в нескольких пунктах указывали на еще более слабые уровни, ликвидность была сильно ограничена.

Оригинальное примечание:

Рубль стирает потери от вторжения Даже как риск дефолта, вихрь санкций

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