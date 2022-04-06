Пуро Сентимьенто: знаменитости проявляют солидарность с группой после нападения на автобус в Панамерикана Сур

Женская группа Пуро Сентимьенто во главе с Памела Франко сообщила через свои социальные сети, что автобус, в котором ехали музыканты, был заброшен камнями группой протестующих. Инцидент произошел на 273-м километре Панамерикана Сур, около 5 часов утра в среду, 6 апреля.

Как сообщает оркестр в своем аккаунте в Instagram, на место происшествия прибыли агенты перуанской национальной полиции, чтобы разогнать толпу слезоточивым газом. Однако ничего из этого не помогло из-за большого количества протестующих, захвативших этот район, поэтому музыкантам не оставалось ничего другого, кроме как оставаться в автомобиле.

В недавних заявлениях Кристиана Домингеса, владельца группы, некоторым артистам удалось выйти из автобуса, чтобы дойти до Лимы. Однако одному из них, Эдвину Кото, не так повезло, потому что его ударили камнем в голову. В настоящее время ему оказывают помощь в местном медицинском пункте.

Пуро Сентимьенто подвергается нападению толпы протестующих. (Видео: Инстаграм)

Образы насилия удивили не только дирижеров América Hoy, но и различных деятелей художественной сцены, которые выразили солидарность с Пуро Сентимьенто и ранеными музыкантами, которые оказались в затруднительном положении на дороге Ика более 3 дней из-за остановка перевозчиков.

Габриэла Эррера, участница Esto es Guerra, высказалась через свои истории в Instagram, чтобы призвать к прекращению насильственных действий во время демонстраций. «Протесты — это справедливое и мирное дело, но вандализм и насилие со стороны псевдопротестующих — нет».

«Моя полная солидарность с музыкантами оркестра Puro Sentimiento, которые оказались на заграждении дороги в Ике, когда они вернулись в Лиму. Я надеюсь, что власти примут меры по этому вопросу и что на них ложится вся тяжесть закона», - заявила девушка из реалити-шоу.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

Другой фигурой, которая была солидарна с Пуро Сентимьенто, была Карла «Котито» Руэда, которая написала в Instagram: «Нет насилию! Ничто не оправдывает насилие. Они просто хотят вернуться домой, как и другие люди, которые застряли в безработных».

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

Ведущие America Hoy Джанет Барбоса, Этель Посо и Брунелла Хорна посетовали на ситуацию, в которой находится группа Домингеса, которая он не выдержал слез на съемочной площадке, когда извинился перед травмированными музыкантами.

«Мы согласны с демонстрациями, что требования должны быть услышаны, но насилие — это не путь. До этого ничего не дойдет, вся страна думает так же. Нам, перуанцам, больно, но насилие — это не путь», — заявила дочь Гизелы Валькарсель.

БОЛЬШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Во время его выступления в America Today Кристиана Домингеса спросили о том, сколько он потратит на фиксацию мобильности, на что он ответил: «Это будет очень дорого, и самое печальное, что после того, как мы понемногу восстанавливаемся. Вы не знаете, как ужасно было (знать об атаке), не только из-за потерь, думать о том, как дела у людей внутри». К этим расходам добавляется то, что он разрабатывал, чтобы его музыканты могли есть и пить, пока они на мели в Ике.

Точно так же он не мог сдержать слез, когда извинился перед семьей своих музыкантов, поскольку некоторые из них, включая его охранника, пробыли в автобусе несколько дней.

«Лучито, он знает, что заботится обо всех нас, нас 50 человек, которые заботятся о нас, спасибо за это, он тоже отец семьи, он может идти, но он там, он остается, успокаивается. Спасибо за это, компания благодарит вас огромное, музыкантов, тысячу извинений», - сказал он посреди плача.

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