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Россия

Заключенные протестуют в четырех тюрьмах Эквадора из-за перевода пяти лидеров «Лос-Лобоса» в тюрьму строгого режима

Тюрьмы, в которых были зафиксированы инциденты в прошлое воскресенье, находятся под командованием этой преступной группировки, второй по величине в стране

Newsroom Infobae

6 апрель 2022
Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon
Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

Тюремный кризис продолжается в Эквадоре. После переселения пяти лидеров мега-диапазона Лос-Лобос, которые, как сообщается, вызвали последнюю кровопролитие в тюрьме Тури на юге Эквадора, инциденты были зафиксированы в четырех тюрьмах страны в прошлый вторник.

В тюрьмах Латакунги, Мачалы, Эсмеральдаса и Санто-Доминго заключенные взбирались на террасы, контролировали некоторые двери и даже сжигали матрас. Власти назвали эти действия «демонстрациями» и сообщили, что протоколы безопасности были введены в действие одновременно для восстановления порядка в этих реабилитационных центрах. Заключенные в этих тюрьмах заявили СМИ, что это была акция протеста в знак солидарности с заключенными, которых перевели из Тури.

В прошлый понедельник вечером, после эскалации насилия в тюрьме Тури, в результате которой погибло по меньшей мере 20 человек, некоторые из которых были обезглавлены, министр внутренних дел генерал Патрисио Каррильо объявил о переводе пяти лидеров преступных группировок в тюрьму строгого режима Ла-Рока. Гражданская платформа SOS Cárceles Ecuador подтвердила, что они будут лидерами банды Лос-Лобос, второй по величине мегагруппы в Эквадоре. По оценкам, к банде присоединилось 8000 заключенных. Тюрьмы SOS также сообщили, что тюрьмы, в которых проходили акции протеста, находятся под командованием Лос-Лобоса.

Власти знали, что после перехода лидеров будет реакция. Сам министр Каррильо заявил, что правительство будет твердо выступать против банд и что они готовы к любому ответу.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas
En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianasFERNANDO MACHADO | AFP

Согласно полицейским источникам, в тюрьме Латакунга по меньшей мере 50 заключенных поднялись на террасы центра. Власти въехали на военных грузовиках и патрульных автомобилях Национальной полиции. Кухонный и обслуживающий персонал были эвакуированы туда, чтобы защитить их целостность. Кроме того, был ограничен проезд по дорогам, ведущим к этой тюрьме. Ситуация контролировалась.

Губернатор Котопахи Освальдо Коронель подтвердил, что то, что произошло в тюрьме Латакунга, было акцией в поддержку заключенных, которых перевели из Тури в Ла-Рока в Гуаякиле, и что это не мятеж.

В то же время в тюрьме Мачала произошли инциденты, которые привели к переводу в эту тюрьму специальных подразделений Национальной полиции и военнослужащих. Даже родственники заключенных пришли на место происшествия, чтобы быть в курсе событий, и протестовали против предполагаемого перевода заключенных из этой тюрьмы. В этой тюрьме заключенные, как сообщается, взяли под контроль входные и выходные ворота центра.

«Наши родственники спокойны, без проблем, ни с чем. Мы не хотим, чтобы перевода не было, наши заключенные здесь в порядке. Они не ссорятся или что-то в этом роде. Они не воюют, даже здесь нет убийств», — сказала одна женщина. Другой родственник также заявил, что: «Моему брату сказали, что его собираются перевести в город Гуаякиль, мы боимся, что его там убьют», сообщает газета El Universo.

Согласно полицейскому отчету, в тюрьме Эсмеральдас всего через час после инцидентов в Мачале группа из 150 заключенных сожгла матрас во дворе тюрьмы. Однако через несколько минут заключенные сами бы потушили огонь.

Десятки полицейских также вмешались в тюрьму Санто-Доминго по тревоге мятежа. Несмотря на это, полиция не дала никаких заявлений, и было известно, что директор центра провел диалог с группой заключенных, которые обратились с несколькими просьбами.

Во второй половине дня в среду президент Гильермо Лассо встретится с министром внутренних дел Патрисио Карильо и министром правительства Франсиско Хименесом для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью. МАКПЧ потребовала от государства принять меры против тюремного кризиса, в результате которого в 2021 году погибло более 315 человек, что является одним из самых высоких показателей тюремных убийств в Латинской Америке.

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