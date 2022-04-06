Заключенные протестуют в четырех тюрьмах Эквадора из-за перевода пяти лидеров «Лос-Лобоса» в тюрьму строгого режима

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

Тюремный кризис продолжается в Эквадоре. После переселения пяти лидеров мега-диапазона Лос-Лобос, которые, как сообщается, вызвали последнюю кровопролитие в тюрьме Тури на юге Эквадора, инциденты были зафиксированы в четырех тюрьмах страны в прошлый вторник.

В тюрьмах Латакунги, Мачалы, Эсмеральдаса и Санто-Доминго заключенные взбирались на террасы, контролировали некоторые двери и даже сжигали матрас. Власти назвали эти действия «демонстрациями» и сообщили, что протоколы безопасности были введены в действие одновременно для восстановления порядка в этих реабилитационных центрах. Заключенные в этих тюрьмах заявили СМИ, что это была акция протеста в знак солидарности с заключенными, которых перевели из Тури.

В прошлый понедельник вечером, после эскалации насилия в тюрьме Тури, в результате которой погибло по меньшей мере 20 человек, некоторые из которых были обезглавлены, министр внутренних дел генерал Патрисио Каррильо объявил о переводе пяти лидеров преступных группировок в тюрьму строгого режима Ла-Рока. Гражданская платформа SOS Cárceles Ecuador подтвердила, что они будут лидерами банды Лос-Лобос, второй по величине мегагруппы в Эквадоре. По оценкам, к банде присоединилось 8000 заключенных. Тюрьмы SOS также сообщили, что тюрьмы, в которых проходили акции протеста, находятся под командованием Лос-Лобоса.

Власти знали, что после перехода лидеров будет реакция. Сам министр Каррильо заявил, что правительство будет твердо выступать против банд и что они готовы к любому ответу.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas FERNANDO MACHADO | AFP

Согласно полицейским источникам, в тюрьме Латакунга по меньшей мере 50 заключенных поднялись на террасы центра. Власти въехали на военных грузовиках и патрульных автомобилях Национальной полиции. Кухонный и обслуживающий персонал были эвакуированы туда, чтобы защитить их целостность. Кроме того, был ограничен проезд по дорогам, ведущим к этой тюрьме. Ситуация контролировалась.

Губернатор Котопахи Освальдо Коронель подтвердил, что то, что произошло в тюрьме Латакунга, было акцией в поддержку заключенных, которых перевели из Тури в Ла-Рока в Гуаякиле, и что это не мятеж.

В то же время в тюрьме Мачала произошли инциденты, которые привели к переводу в эту тюрьму специальных подразделений Национальной полиции и военнослужащих. Даже родственники заключенных пришли на место происшествия, чтобы быть в курсе событий, и протестовали против предполагаемого перевода заключенных из этой тюрьмы. В этой тюрьме заключенные, как сообщается, взяли под контроль входные и выходные ворота центра.

«Наши родственники спокойны, без проблем, ни с чем. Мы не хотим, чтобы перевода не было, наши заключенные здесь в порядке. Они не ссорятся или что-то в этом роде. Они не воюют, даже здесь нет убийств», — сказала одна женщина. Другой родственник также заявил, что: «Моему брату сказали, что его собираются перевести в город Гуаякиль, мы боимся, что его там убьют», сообщает газета El Universo.

Согласно полицейскому отчету, в тюрьме Эсмеральдас всего через час после инцидентов в Мачале группа из 150 заключенных сожгла матрас во дворе тюрьмы. Однако через несколько минут заключенные сами бы потушили огонь.

Десятки полицейских также вмешались в тюрьму Санто-Доминго по тревоге мятежа. Несмотря на это, полиция не дала никаких заявлений, и было известно, что директор центра провел диалог с группой заключенных, которые обратились с несколькими просьбами.

Во второй половине дня в среду президент Гильермо Лассо встретится с министром внутренних дел Патрисио Карильо и министром правительства Франсиско Хименесом для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью. МАКПЧ потребовала от государства принять меры против тюремного кризиса, в результате которого в 2021 году погибло более 315 человек, что является одним из самых высоких показателей тюремных убийств в Латинской Америке.

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