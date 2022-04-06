Сборная Перу: венесуэльский журналист и его яростная критика «биколора», если он квалифицируется на чемпионат мира в Катаре 2022

Сборная Перу смогла достичь цели заманчивой квоты на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре после победы над командой Парагвая в последний день южноамериканского Отборочные матчи. Ему все равно придется сыграть матч за утешительный матч против представителя Азии, чтобы определить, сможет ли он окончательно квалифицироваться на чемпионат мира. В связи с этим венесуэльский журналист выступил с жесткой критикой в случае, если это произойдет .

Речь идет о Федерико Рохасе, который в программе DirecTV «Fútbol Total» обсудил с другими коллегами варианты национального состава в чемпионате мира на случай, если они преодолеют утешительный бой против Австралии или Объединенных Арабских Эмиратов.

Все началось с того, что Клаудио Хусейн, один из участников дискуссии, увидел, что Перу квалифицировалось на этом грандиозном спортивном мероприятии с положительными результатами против Дании и Туниса, учитывая, что датчане не справились с задачей на Евро-2020, кроме того, что они были соперником, с которым они уже сталкивались. « Несмотря на трудный дебют с Францией, я вижу, что она (Перу) добивается результатов для Дании и Туниса. Я не очень хорошо видел Данию в футболе на Евро. Это было больше волнения из-за плохого эпизода Эриксена. Говорю вам, Перу повезло бы играть в одной группе, что это ученичество, и это уже не будет сюрпризом», - сказал аргентинец.

Вот где появился Рохас, чтобы критиковать своего партнера по программе. « Ваш аргумент в том, что он уже столкнулся с этим четыре года назад, и вы делаете это, чтобы облегчить то, что может быть уродливым исходом. Ваш аргумент очень расплывчатый, я ожидал, что вы будете говорить вещи так, как они должны быть сказаны», - сказал он.

Но это еще не все, поскольку он упомянул, что французы, действующие чемпионы мира, обыграют «ванкироху». « Скажем честно, Франция собирается обыграть Перу на премьере. Если он поедет на чемпионат мира, ему будет очень плохо с Францией. Мы не хотим хорошо выглядеть среди перуанской публики. Я знаю, что у вас (Густаво Черкиса) есть обязательства там, вы почетный посол перуанского футбола», - добавил он.

Именно Густаво Шеркис опроверг то, что сказал Федерико, комментируя, что « Франция является великим кандидатом на победу в чемпионате мира, потому что это одна из лучших команд и провела четыре фантастических года », - сказал он.

Коммуникатор DirecTV обсудил со своими коллегами из программы «Fútbol Total» «биколор» | Видео: «Перуанский шоколад»

ПЕРЕХОД ПЕРУ НА УТЕШИТЕЛЬ

«Биколор» сумел выйти в утешительную схватку, заняв пятое место в плей-офф Южной Америки и набрав 24 очка. Фактически, он добился этого в последний день против парагвайцев после того, как избил их. Между тем, их лучшие преследователи, такие как Колумбия и Чили, были исключены из чемпионата мира, поскольку они зависели исключительно от результата «бланкироха».

Что касается чилийцев, то они уже второй раз подряд не участвуют в чемпионате мира после того, что произошло в России 2018 года, когда они заняли шестое место с 26 очками, так же, как и Перу, но с худшей разницей мячей. Со своей стороны, колумбийцы претерпели смену тренера в середине квалификационного процесса после ухода португальца Карлоса Кейроса в Рейнальдо Руэда. В любом случае ему было недостаточно, в том, что пресса этой страны охарактеризовала как громкий провал.

ОПЫТ ПЕРУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ 2018

В случае, если «биколор» превзойдет представителя Азии, он сразу попадет в группу D с Францией, Данией и Тунисом. Хотя это был бы не первый раз, когда я встречался с «Лесом Блесом» и датчанами, поскольку они уже встречались на последнем чемпионате мира и потерпели два поражения со счетом 1:0 . Таким образом, Рикардо Гарека и компания сначала попытаются преодолеть утешительный поедин и выйти на чемпионат мира. Затем, исходя из накопленного опыта, переходите к предложению лучшей версии сборной.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ