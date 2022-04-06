Сборная Перу: венесуэльский журналист и его яростная критика «биколора», если он квалифицируется на чемпионат мира в Катаре 2022

Сборная Перу смогла достичь цели заманчивой квоты на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре после победы над командой Парагвая в последний день южноамериканского Отборочные матчи. Ему все равно придется сыграть матч за утешительный матч против представителя Азии, чтобы определить, сможет ли он окончательно квалифицироваться на чемпионат мира. В связи с этим венесуэльский журналист выступил с жесткой критикой в случае, если это произойдет.
Речь идет о Федерико Рохасе, который в программе DirecTV «Fútbol Total» обсудил с другими коллегами варианты национального состава в чемпионате мира на случай, если они преодолеют утешительный бой против Австралии или Объединенных Арабских Эмиратов.
Все началось с того, что Клаудио Хусейн, один из участников дискуссии, увидел, что Перу квалифицировалось на этом грандиозном спортивном мероприятии с положительными результатами против Дании и Туниса, учитывая, что датчане не справились с задачей на Евро-2020, кроме того, что они были соперником, с которым они уже сталкивались. «Несмотря на трудный дебют с Францией, я вижу, что она (Перу) добивается результатов для Дании и Туниса. Я не очень хорошо видел Данию в футболе на Евро. Это было больше волнения из-за плохого эпизода Эриксена. Говорю вам, Перу повезло бы играть в одной группе, что это ученичество, и это уже не будет сюрпризом», - сказал аргентинец.
Вот где появился Рохас, чтобы критиковать своего партнера по программе. «Ваш аргумент в том, что он уже столкнулся с этим четыре года назад, и вы делаете это, чтобы облегчить то, что может быть уродливым исходом. Ваш аргумент очень расплывчатый, я ожидал, что вы будете говорить вещи так, как они должны быть сказаны», - сказал он.
Но это еще не все, поскольку он упомянул, что французы, действующие чемпионы мира, обыграют «ванкироху». «Скажем честно, Франция собирается обыграть Перу на премьере. Если он поедет на чемпионат мира, ему будет очень плохо с Францией. Мы не хотим хорошо выглядеть среди перуанской публики. Я знаю, что у вас (Густаво Черкиса) есть обязательства там, вы почетный посол перуанского футбола», - добавил он.
Именно Густаво Шеркис опроверг то, что сказал Федерико, комментируя, что «Франция является великим кандидатом на победу в чемпионате мира, потому что это одна из лучших команд и провела четыре фантастических года», - сказал он.
ПЕРЕХОД ПЕРУ НА УТЕШИТЕЛЬ
«Биколор» сумел выйти в утешительную схватку, заняв пятое место в плей-офф Южной Америки и набрав 24 очка. Фактически, он добился этого в последний день против парагвайцев после того, как избил их. Между тем, их лучшие преследователи, такие как Колумбия и Чили, были исключены из чемпионата мира, поскольку они зависели исключительно от результата «бланкироха».
Что касается чилийцев, то они уже второй раз подряд не участвуют в чемпионате мира после того, что произошло в России 2018 года, когда они заняли шестое место с 26 очками, так же, как и Перу, но с худшей разницей мячей. Со своей стороны, колумбийцы претерпели смену тренера в середине квалификационного процесса после ухода португальца Карлоса Кейроса в Рейнальдо Руэда. В любом случае ему было недостаточно, в том, что пресса этой страны охарактеризовала как громкий провал.
ОПЫТ ПЕРУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ 2018
В случае, если «биколор» превзойдет представителя Азии, он сразу попадет в группу D с Францией, Данией и Тунисом. Хотя это был бы не первый раз, когда я встречался с «Лесом Блесом» и датчанами, поскольку они уже встречались на последнем чемпионате мира и потерпели два поражения со счетом 1:0. Таким образом, Рикардо Гарека и компания сначала попытаются преодолеть утешительный поедин и выйти на чемпионат мира. Затем, исходя из накопленного опыта, переходите к предложению лучшей версии сборной.
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