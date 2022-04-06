Патрисия Армендарис защитила Морену от угроз отозвать визы: «Они хотели показать нам»

В последние часы конгрессмен США Висенте Гонсалес предложил властям своей страны отозвать визы из Мексиканские депутаты, входящие в так называемый Комитет дружбы между Мексикой и Россией, поддерживаемый Национальным движением возрождения и Лейбористской партией в Конгрессе.

Это как минимум 25 мексиканских граждан и должностных лиц, которых можно было оставить без визы после письма, направленного техасским политиком государственному секретарю США Энтони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Во время своей должности демократический законодатель обвинил мексиканцев в предполагаемом соучастии в уклонении от свободного мира и выборе встать на сторону тирании. Он заявил, что, несмотря на то, что сам президент Лопес Обрадор «продолжает занимать нейтральную публичную позицию по конфликту между Россией и Украиной (...), действия, предпринятые членами его собственной партии «Морена» и другими, говорят об обратном».

Перед лицом таких угроз именно депутаты Морены и ПТ отреагировали аргументами в защиту решения, принятого их коллегами при создании этой группы дружбы, а также различных комитетов с другими странами.

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

Так обстоит дело с Патрисией Армендарис, бизнесвумен и депутатом коллегии Национального движения возрождения. В своих социальных сетях он объяснил со своей точки зрения, как развивался конфликт.

По словам мексиканского чиновника, все началось в Конгрессе, когда члены Партии национального действия (ПАН) выступили с предложением минутой молчания почтить память жертв вторжения России в Украину, от чего мореноисты отказались.

Для Армендариса это было провокационное мероприятие, целью которого было показать, что с его стороны якобы существует поддержка России, что было бы очевидно из первоначального знамени его Комитета дружбы.

Столкнувшись с этим, он призвал законодателей Конгресса сосредоточиться на «принятии законов в пользу Мексики», поскольку признает, что это именно «мандат наших представителей».

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

Со своей стороны, Херардо Фернандес Норонья, самый сильный защитник политики Четвертой трансформации (IV квартал), посетовал в социальных сетях на то, что за выполнение своей институциональной задачи его называют «пророссийским».

«Пророссийские», теперь выясняется, что решение вашей институциональной задачи по созданию групп дружбы — это пророссийское занятие. Меньшее, что вам нужно сделать, это работать журналистом, или они сторонники янки?» , написал он в своей социальной сети.

В другом сообщении Фернандес Норонья заверил, что лучше потерять визу, чем «осуществление свободы», напомнив, что за несколько дней до того, как Дональд Трамп принял протест в качестве президента США, он продемонстрировал против него в Trump Tower.

Херардо Фернандес Норонья - один из мексиканцев, которые могли видеть его визу под угрозой, так как он фигурировал в списке, отправленном конгрессменом Техаса секретарям Антони Блинкену и Алехандро Майоркасу.

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

Конфликт якобы разгорелся, когда заместитель Мариана Гомес дель Кампо призвал к минуте молчания в связи с обнаружением тел в городе Буча, Украина.

Со своей стороны, заместитель координатора скамьи Моренисты Леонель Годой сообщил, что решение следует тщательно обсудить и проанализировать, поскольку до этого времени не было достаточно доказательств, чтобы узнать, является ли оно предполагаемым «монтажом».

После обсуждения союзные партии четвертой трансформации призвали к добавлению минуты молчания в связи с гибелью людей в других конфликтах, которые в настоящее время не имеют такой же направленности, например, между Марокко и Сахарской Республикой.

В ответ председатель совета директоров, заместитель Серхио Гутьеррес Луна из Национального движения возрождения (Морена) почтил минутой молчания человеческие жертвы в обоих конфликтах.

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