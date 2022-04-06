Online Prepa-SEP: когда истекает срок регистрации заявителей

Новая возможность открылась для десятков людей, которые хотят учиться в онлайн-средней школе SEP, поскольку регистрация абитуриентов уже началась и которая, по данным Министерства народного образования, может закрыться раньше, если она достигнет 15 000 полных записей.

И дело в том, что Online Prepa-SEP обеспечивает гибкость графиков, что дает выпускникам возможность выполнять другие виды деятельности одновременно с намерением профессионально развивать себя. Тем не менее, существует крайний срок регистрации заявителей.

Кроме того, платформа доступна студентам 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Если они получают доступ к процессу регистрации, заинтересованная сторона должна пройти не менее 23 модулей во время обучения с помощью виртуального консультанта, который отвечает за руководство, оценку и передачу своих знаний студентам.

Los aspirantes tendrán que tomar un curso. (Foto: Pixabay)

Как зарегистрироваться?

Согласно информации от SEP, студенты должны будут предпринять некоторые шаги для достижения своей цели. Ниже мы расскажем о требованиях и процессе регистрации.

*Первый шаг — перейти по следующей ссылке. Вот.

*Оказавшись там, вы должны зарегистрироваться со своим уникальным ключом населения (CURP).

*Затем вам нужно будет указать свой адрес электронной почты и подтвердить его.

* Затем вам нужно будет загрузить необходимую документацию, такую как: CURP и свидетельство о рождении в формате PDF.

*Затем вам нужно будет ответить на анкету с личной информацией и отправить ответ.

По данным ведомства образования, получив данные доступа с 27 апреля по 1 мая, вы должны будете пройти пропедевтический курс, который пройдет со 2 по 29 мая этого года.

Чтобы получить доступ к этому курсу, на ваш адрес электронной почты будет отправлен номер пользователя (ID), а также пароль.

Заявитель сможет ознакомиться с результатами пропедевтического модуля со 2 по 15 июня на портале prepaenlinea.sep.gob.mx. Обязательный пропедевтический модуль длится четыре недели и позволит студентам развить навыки работы с интернет-платформой и узнать об образовательной модели.

Los aspirantes deberán cargar sus documentos. Foto: Pixabay.

Наконец, если вы попадете в число 8 000 студентов, рассматриваемых для участия в проекте, вам необходимо будет пройти процесс регистрации через платформу SEP.

Когда истекает срок регистрации?

Заявители, желающие преодолеть себя, смогут зарегистрироваться до 22 апреля этого года, как объявлено органом образования.

Учебная программа предназначена для лиц мексиканского гражданства, проживающих в стране или за ее пределами, а также для иностранцев, которые подтверждают свое законное пребывание в стране, любого возраста и которые завершили обучение в средней школе. Заинтересованные лица должны иметь сертификат.

Существует 23 специальных модуля для проведения школьной деятельности, которые длятся не менее четырех недель в гибкое время с еженедельным проведением мероприятий на платформе.

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