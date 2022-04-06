Омбудсмен призывает рассматривать спорт как профессию в Колумбии

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Принимая во внимание достижения колумбийских спортсменов за последние годы, Управление омбудсмена заверило, что необходимо ускорить процесс пересмотра Закона 181 от 1995 года. Это означает, что национальному правительству через Министерство спорта и Конгресс Республики было предложено обеспечить, чтобы спорт считался профессией в стране, чтобы обеспечить лучшие социально-экономические возможности для национальных спортсменов.

По словам чиновника, этот закон еще не реформирован, учитывая новые институциональные рамки, которые были укреплены в последние годы, большие достижения спортсменов и социально-экономическое воздействие спорта, отдыха и физической активности на страну.

Омбудсмен провел слушания, чтобы из первых уст выслушать опасения представителей высококлассных спортсменов, инвалидов и любителей, спортивных лидеров, представителей тренеров и родителей спортсменов с точки зрения обеспечения права на спорт. В этой связи Камарго подчеркнул, что с помощью регионального управления Сантандера, Национального управления государственного защитника и делегатов по делам спорта, женщин и детей были предприняты конкретные действия по проверке прав на местах и был начат цикл учебных программ с акцентом на права человека в Лиге легкой атлетики Сантандера и их клубах.

Кроме того, следует отметить, что в первую очередь работа будет согласована с Министерством спорта, Индерсантандером, Индербу, мэрией Букараманги и правительством Сантандера.

С другой стороны, для обеспечения соблюдения прав спортсменов в Колумбии Управление омбудсмена запустило в этом сценарии Стратегию содействия гражданскому надзору. Лидер организации пояснил, что «важно работать на благо спортсменов и сделать спорт правом всех, а не для немногих. Мы стремимся повышать осведомленность граждан о важности спорта во всех аспектах нашей жизни с момента рождения и до взросления».

Наконец, он повторил свой призыв ко всем гражданам быть бдительными, чтобы избегать любых видов насилия в отношении спортсменов и сообщать о них. «Из Управления омбудсмена мы продолжим сопровождать жертв и их семьи, и мы продолжим следить за результатами расследований, проводимых Генеральной прокуратурой по делам о предполагаемых сексуальных надругательствах над некоторыми спортсменами в этом регионе страны», - сказал Камарго.

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