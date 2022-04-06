Новая Зеландия объявила о применении тарифов и новых ограничений на импорт из России

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Власти Новой Зеландии объявили в среду, что страна введет 35-процентные пошлины на весь импорт из России и расширит существующие запреты на экспорт промышленных товаров, тесно связанных со стратегическими российскими отраслями.

«Снимки и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, являются отвратительными и предосудительными, и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина», — заявила министр иностранных дел Наная Махута.

В этой связи он подчеркнул, что Россия должна «нести ответственность за военные преступления и зверства, совершенные против ни в чем не повинных гражданских лиц». «Вместе с 41 другой страной Новая Зеландия объявила о своей поддержке судебного преследования Международного уголовного суда (МС) и предоставила финансирование для расследования», - добавил он.

Таким образом, эти новые санкции, применяемые Новой Зеландией, направлены на «давление на режим Путина» наряду с другими мерами, принимаемыми международным сообществом «для прекращения военных действий в Украине», заявил министр торговли Дэмиен О'Коннор.

Nueva Zelanda anunció la aplicación de aranceles y nuevas restricciones a las importaciones de Rusia REUTERS

Эти новые санкции, объявленные властями Новой Зеландии, как ожидается, вступят в силу 25 апреля, как указано в заявлении исполнительной власти Новой Зеландии, в котором говорится, что «это самый значительный экономический ответ Новой Зеландии на сегодняшний день на российское вторжение».

Со своей стороны, Белый дом объявил во вторник, что предоставит Украине еще 100 миллионов долларов военной помощи, в результате чего американская помощь европейской стране превысила 1,7 миллиарда долларов с начала российского вторжения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал в ноте, что уполномочил сегодня по распоряжению президента Джо Байдена новый вывод артефактов Минобороны США «для удовлетворения насущной потребности Украины в дополнительных системах противооружейной обороны».

Представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что это противооружейные ракеты Javelin, которые США поставляют Украине и с помощью которых он заверил, что страна защищает себя «очень эффективно».

Блинкен, напомнивший о «зверствах, совершенных российскими войсками в Буче», подчеркнул, что Вашингтон и его союзники будут продолжать решительно поддерживать Украину в «мужественной» защите ее «суверенитета и территориальной целостности».

В этой связи он утверждал, что более 30 стран, помимо США, направляют военную помощь Украине с начала вторжения, заказанного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

«Вместе мы каждый день отправляем помощь в области безопасности и ускоряем поставки еще большего количества оружия и оборонной техники, которые Украина использует для своей защиты», - добавил он.

Помимо «укрепления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров», ее союзники собирают данные, чтобы «документировать сообщения о злоупотреблениях» и доводить их до соответствующих органов для очистки от ответственности, сказал он.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: