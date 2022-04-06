«Мой сын не участвовал в драке», мать барриста, арестованная за драку между фанатами Nacional на дороге Кота-Чия

Hinchas de Nacional

С помощью видеороликов, опубликованных в социальных сетях, пользователи зафиксировали моменты сильного противостояния между фанатами Atlético Nacional в минувшие выходные. На снимках видно, как люди атакуют друг друга камнями, мачете и кулаками. События должны были быть представлены в варианте Кота-Чиа, когда автобусы болельщиков команды Антиокии оказались на дороге в город Тунха, где будет представлена их команда.

В разгар конфликта власти прибыли и сумели поймать одного из предполагаемых преступников, который, как утверждается, зарезал другого человека, присутствовавшего в ходе столкновения. Субъекту, который был опознан как Кевин Эснайдер Кинтеро, 21 год, было предъявлено обвинение в том, что он якобы несет ответственность за преступление, связанное с покушением на убийство при отягчающих обстоятельствах, и Генеральная прокуратура представила несколько доказательств, которые могут привести к тому, что он будет осужден принудительно.

Среди доказательственных материалов были видеоролики, опубликованные в социальных сетях, где видно, что вовлеченные лица нападали друг на друга. Кроме того, обвиняемый установил, что на одном из видеороликов, участвующих в нападении, виден Кинтеро, т.е. молодой человек, который лежит на полу и серьезно ранен.

«Свидетельства фильма, показания и признание пострадавшего, который получил ранения, показывают, что обвиняемый сегодня, очевидно, присутствовал и участвовал в драке между болельщиками одной и той же футбольной команды», - отметила прокуратура о деле и добавила: «Следствие показывает, что мужчина орудовал кирпичом и кинжалом большого размера, неоднократно избивал жертву и нанес серьезное ранение живота ножом».

Несмотря на доказательства и обвинительное заключение, мать обвиняемого встала на защиту Кинтеро и рассказала Эль Тьемпо свою версию событий: «Я связалась с ним около полудня, и он сказал мне, что с ним все в порядке, что они едут на стадион. Затем около 18:30 со мной связался патрульный, сообщив, что моего сына удерживают в муниципалитете Кота за драку между фанатами Nacional».

Женщина сказала, что, разговаривая с сыном, он сказал ей, что не участвовал в драке и верит ему, потому что на видео видно, что он ни на кого не нападал: «Будем надеяться, что случившееся скоро прояснится. Есть много видео, которые снимаются, но мой сын не участвовал в драке. Он также говорит, что физически напал на человека, но на видео просто видно, что он наклоняется, чтобы достать кепку, и убегает. У него нет кинжала в руке, как говорит обвинение. Я собираю доказательства невиновности моего сына».





Один травмирован и 17 попал в плен после драки между фанатами Букараманги и Онсе Калдаса

В видеороликах, полученных любителями и камерами безопасности, вы можете увидеть присутствие фанатов двух команд с тупым оружием, среди которых: мачете, ножи и палки. Pulzo может установить, что, по мнению властей, этот факт полностью изолирован, поскольку наличие не всех баров было записано, поскольку это были субъекты, прибывшие в город вне разрешенных караванов выездной группы.

Пострадавший зарегистрировал ножевое ранение живота и был доставлен в центр помощи Специальной спасательной группой Ралдаса (GER) для немедленного внимания, поскольку тяжесть травмы была печально известной, учитывая высокое присутствие крови на его одежде и на земле, этот вентилятор был опознан как Луис Фелипе Марин Диаз, 30 лет. Агрессор был захвачен благодаря поддержке камер видеонаблюдения при посредничестве этой спортивной сцены.

Несмотря на то, что матч должен был начаться в 8 вечера, болельщики начали прибывать в это место со второй половины дня, именно на выходе 18 стадиона эти события были записаны, потому что, согласно газете El Tiempo, к пострадавшему болельщику напрямую подошли болельщики «Атлетико». Букараманга, который причинил травму.





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