MinSalud разрешает вакцину Janssen для бустерных доз

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

В последние часы Министерство здравоохранения подтвердило, что, несмотря на свою первоначальную позицию в январе 2022 года не применять бустерные дозы вакцины Janssen, оно разрешило использовать биологическую вакцину для третьей дозы.

Стоит помнить, что MinsAlud первоначально определил, что биологические препараты будут использоваться другими пациентами для завершения графиков вакцинации при повторном введении.

Однако через свой официальный аккаунт в Twitter министерство сообщило, что вышеупомянутую вакцину уже можно использовать для третьих доз биологической вакцины против covid-19: «Завершили ли вы график вакцинации Pfizer, Moderna, Sinovac или AstraZeneca 4 месяца или более назад? Теперь вы сможете получить ревакцину с вакциной Janssen».

Таким образом, теперь колумбийцы смогут применять бустерную дозу биологического препарата Janssen, несмотря на то, что ранее они вводили вакцину из другой лаборатории. МинСалуд не уточнил причины своего решения, но стоит напомнить, что в предыдущих заявлениях указывалось, что определения основывались на наличии и характеристиках каждого из флаконов.

Однако, как и одноразовая вакцина Janssen, для Министерства здравоохранения, эта вакцина будет усилена другим типом биологической вакцины из-за ее функциональности для повышения уровня вакцинации в стране, а также свойств вакцины и возможности усиления защиты против вируса. путем применения бустера с дозой из другой лаборатории.

96,8% населения Боготы уже завершили программу вакцинации против covid-19

Министерство здравоохранения указало, что по состоянию на 3 апреля 2022 года было применено в общей сложности 15 770 894 дозы вакцин против COVID-19, как сообщается в последнем отчете «Вакцинометра» Министерства здравоохранения, опубликованном на веб-сайте SaluData.

Эти дозы, введенные населению Боготы, означают, что 96,8% населения Боготы уже имеют полный график вакцинации против вируса (две дозы), а с точки зрения вакцинации мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 11 лет, как сообщается, 73,4% этой популяции уже имеют первые дозировать.

Примечательно, что на национальном уровне страна демонстрирует стабильность с точки зрения случаев заболевания COVID-19. Директор эпидемиологии и демографии Клаудия Куэльяр представила общие рекомендации на Едином командном пункте 126.

«Сохранение оборудования для наблюдения, отслеживания или тестирования в указанные сроки; быстрое проведение локализации» является основным моментом, сделанным должностным лицом, с особым упором на население с факторами риска, и она настоятельно призвала применять тесты в соответствии с приоритетами, установленными в руководящих принципах.

Он добавил, что «мы находимся в очень стабильной ситуации, но мы не можем сказать, что возобновления роста не произойдет или что у нас не будет внезапного входа некоторых сублинажей, поэтому мы должны продолжать выполнять весь план вакцинации».

Кроме того, он отметил важность укрепления мер, принимаемых на секторальном и межсекторальном уровнях, что позволит оказать большее позитивное воздействие на здоровье и благополучие людей, живущих в Колумбии.

Куэльяр подтвердил необходимость сохранения мер биобезопасности и повторной вакцинации людей в возрасте 60 лет и старше, которые, несмотря на низкие показатели смертности, остаются той возрастной группой, которая больше всего составляет эти показатели.

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