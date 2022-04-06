Марио Дельгадо призвал «победить» консерваторов и избирательные органы в отмене мандата

Через несколько дней после завершения процесса аннулирования мандата Национальное движение возрождения (Морена) начало интенсивную кампанию, направленную на то, чтобы президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) остался на своем посту.

Члены вишневой партии, включая самого национального лидера Марио Дельгадо Каррильо, воспользовались своими путешествиями и пространствами, чтобы поддержать это демократическое упражнение, которое с момента его поднятия вызывало бесконечные сомнения.

По этому случаю во время рабочей поездки в Кулиакан, Синалоа, Морениста заверила граждан, что участие в голосовании в следующее воскресенье 10 апреля представляет собой еще один шаг Мексики к жизни в условиях «истинной демократии».

Дельгадо Каррильо призвал «победить» консерваторов и избирательные органы, такие как INE, которые стремились любой ценой бойкотировать этот всенародный опрос, который, несмотря на все препятствия, пройдет в полном нормальном режиме.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

«Народ Мексики хочет жить в условиях демократии, и мы столкнулись с многочисленными трудностями, битвами за жизнь в условиях подлинной демократии. В это воскресенье нам предстоит еще одна битва, мы должны победить консерваторов, но мы также должны сказать, что мы должны победить избирательный орган, который полон решимости представлять тех же людей, как всегда, тех, что были в прошлом», - заявил лидер Морены.

Позже боевик указал, что в том же духе, который они показали в 2018 году, люди должны выйти в это воскресенье, чтобы проголосовать и «не делать шаг назад» в борьбе за жизнь в истинной демократии; кроме того, они покажут президенту всю поддержку, которую он имеет в стране.

Он добавил, что на кону также все, чего добилась Четвертая трансформация (IV квартал) за последние три года его мандата. Он также выделил все достижения Табаскеньо, которого он классифицировал как президента, которых «у нас давно не было».

«На карту 10 апреля поставлено все, что было достигнуто в ходе четвертой трансформации, что мы продолжаем поддерживать тех, кто в ней больше всего нуждается, чтобы инфраструктурные работы были построены в рекордно короткие сроки, чтобы больше не было коррупции. Он обещал, что все, что обещал Андрес Мануэль, сбылось, прошло много времени с тех пор, как у нас в Мексике, что он сдержал свое слово, что он на стороне народа», - сказал лидер Моренисты.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO) Galo Cañas | Galo Cañas

Марио Дельгадо пояснил, что все авансы этой администрации происходили без повышения налогов и без бензина, потому что, по его словам, «теперь она управляется честно и без коррупции», ситуация, которая беспокоила бы оппозицию, потому что с момента прибытия четвертого квартала «у них закончились воровства».

Наконец, партизанский президент указал, что политическое движение во главе с Табаскеньо пытается предоставить всю власть народу, чтобы они могли избирать и смещать президентов, как сейчас, и чтобы Дельгадо Каррильо заявил, что в предстоящих усилиях у них больше не будет лидеров, «подобных тем, кто был раньше: воров, коррумпированных или убийц».

Несмотря на эти аспекты, выделенные президентом Морены, вокруг этого дела возникло несколько споров, поскольку сторонники AMLO сделали все, чтобы добиться отмены мандата, пока не изменили законодательство, которое они приняли некоторое время назад.

Несмотря на небольшой бюджет, полученный Национальным избирательным институтом в этом году, для которого всенародный опрос был приостановлен из-за нехватки ресурсов, он сделал все возможное для его развития, даже если это было не так для президента и других чиновников.

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