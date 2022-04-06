Марш против Педро Кастильо: перуанские знаменитости, которые протестовали на площади Сан-Мартин

В понедельник вечером президент Педро Кастильо объявил в послании народу, что В метрополии Лима и конституционная провинция Кальяо вводится чрезвычайное положение в связи с протесты перевозчиков по поводу увеличения расхода топлива. Чтобы остановить беспорядки в столице, президент объявил комендантский час с 02 ч. 00 м. до 23 ч. 59 м. во вторник, 5 апреля.

Однако это не помешало сотням перуанцев выйти на улицы в знак протеста против правительства. Таким образом, с раннего утра в 3 часа дня на площади Сан-Мартин была объявлена мобилизация, которая стала вирусной в социальных сетях. с хэштегами #FueraCastillo и #TodosALaCalle.

Несмотря на то, что во второй половине дня и когда он встретился с Советом представителей Конгресса Республики, президент Кастильо объявил, что отменяет эту меру, марш продолжился. К этой встрече присоединились несколько известных перуанцев, которые пришли на площадь Сан-Мартин, чтобы попросить удалить президента Перу из правительственного дворца.

МАРИО ХАРТ

Бывший реалити-мальчик опубликовал в своем Instagram рассказы о том, что он был на площади Сан-Мартин, став одним из первых общественных деятелей, появившихся на свет. После крика «Вне Кастильо!» , написал на своей платформе: «В союзе есть сила, пойдем Перу!» , «Давайте с верой вытащим его», «Пусть никто не отнимет у нас свободу. Вот ваш комендантский час».

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

РОДРИГО ГОНСАЛЕС И ДЖИДЖИ МИТРЕ

На демонстрации присутствовали ведущие программы Amor y Fuego, которая была отменена из-за национальной обстановки. Популярный «Пелучин» опубликовал в своем Instagram видео, где он протестует вместе со своим партнером. «Срочно, новый президент! Новый Конгресс», слышны крики деятелей телекомпании Willax Tv, а также окружающих.

Родриго Гонсалес и Джиджи Митре присоединяются к маршу против Педро Кастильо. ВИДЕО: Инстаграм

БРУНЕЛЛА ХОРНА

Блондинка водитель из Америки Хой, которая присутствовала в перуанской футболке, опросила некоторых людей, получивших ранения во время акции протеста. Она тоже не очень хорошо провела время, так как сбросила бомбу со слезоточивым газом очень близко к себе. «Марш вышел из-под контроля. Первый раз рядом со мной сбросили несколько бомб со слезоточивым газом, но мы будем сражаться до тех пор, пока Кастильо не уйдет. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia», — написал Хорна.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

ВАНЕССА ТЕРКЕС

Перуанская актриса приехала на площадь Сан-Мартин, чтобы поднять голос протеста с сотнями граждан. В интервью телеканалу ATV она указала, что не только в Лиме хотят ухода главы государства, но и большая часть Перу также запросила об этом. Через свои сети она была замечена поющей «Contigo Peru», чтобы побудить больше соотечественников выйти на улицы.

Перуанская актриса Ванесса Теркес присутствовала на марше против Педро Кастильо. (ВИДЕО: Инстаграм/ @vanessaterkes)

МАЙКЛ ФИНСЕТ

Хотя его критиковали в сетях за то, что он был лидером марша против Педро Кастильо, названного «Великим маршем за свободу», актер не испугался и присутствовал на площади Сан-Мартин. «Вот мы здесь, перуанцы всей крови. Не теряйте свободу, защищайте ее жизнью для настоящего и будущего. Здесь, в нашем прекрасном Перу. Ждем вас!» , написал он в Twitter.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

НИККОПОНСЕ

Актер, который сыграет Паоло Герреро в биографическом сериале Netflix, задокументировал все подробности марша против Кастильо. По его словам, полиция намеревалась разогнать демонстрантов, несмотря на мирную демонстрацию. «Акция протеста мирная, беспорядков нет, мы поем. Почему вы хотите отправить водяные насосы? Почему они хотят сбросить бомбы со слезоточивым газом?» , слышен в его историях в Instagram.

Никко Понсе в марше против Педро Кастильо. (ВИДЕО: Инстаграм/официальный сайт Nikko)

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