Лидия Качо посочувствовала Саше Соколу после нового послания против Луиса де Льяно: «Положитесь на меня»

Журналистка Лидия Качо выразила солидарность с певицей и актрисой Сашей Соколом, чтобы выпустить новое сообщение в ответ на заявление продюсера и креатива Луиса де Льяно, в котором она заверила, что «он не совершал никакого преступления» после того, как бывший Тимбрише был несовершеннолетним и ему было 39 лет.

Почти через месяц после запуска серии признаков, в которых Луис де Льяно опроверг заявления во время интервью с Йорди Росадо, певица снова использовала свои социальные сети, чтобы продюсер не говорил правду в заявлении, которым она поделилась 30 марта, и предупредила его: «Увидимся в суды».

Столкнувшись с этим, мексиканская журналистка Лидия Качо отправила ей сообщение о поддержке после пространного сообщения, которое Сокол разместила в своем аккаунте в Instagram: «Рассчитывайте на меня, дорогая Саша. На самом деле, это действия педофила, а не мужество жертвы».

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

К ней присоединилась актриса и ведущая Ребекка де Альба, которая прокомментировала: «Всегда с тобой». Однако не только знаменитости заполнили сети комментариями в поддержку бывшего Timbiriche, поскольку сотни пользователей сети выразили уважение и привязанность к Соколу.

«Пусть свершится правосудие и заплатит за совершенное преступление», «Я очень восхищаюсь вашим мужеством», «Пусть это не останется безнаказанным», «Все, кто заткнись и не отвернул тебя от того хищника, были так же виноваты, как и он», «Ты настоящая швабра и пример для всех», были некоторые из сообщений, которые Сокол получал от пользователей Instagram.

«Прошел почти месяц с момента моего коммюнике от 8 марта. Я думала, что мне больше не придется об этом говорить, но обстоятельства не оставляют мне выбора. Луис врет, когда хочет привлечь моих родителей, говоря, что отношения были «прозрачными». Нет ничего более далекого от истины. Прозрачность? Это серьёзно? Мои родители узнали об этих отношениях СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ их начала. Повторяю, когда это началось, мне было 14 лет; когда они узнали, что я приближаюсь к 16. Как они могли согласиться на то, о существовании чего не знали? », началось в новом тексте, опубликованном во вторник, 5 апреля.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Сокол заверила, что ее мать, покойная Магдалена Куиллери, столкнулась с продюсером, однако, последствия юридического процесс закончился тем, что она воздержалась от возможного иска.

«Конечно, моя мать подумывала возбудить уголовный иск против Луиса де Льяно. Адвокаты сдерживали ее теми же аргументами, которые мешают стольким людям защищаться от злоупотреблений: отсутствие адекватного законодательства, стигматизация, страх, стыд. Она решила встретиться с Луисом, и он пообещал держаться от меня подальше. Он сразу же вывел меня из Тимбриша, отправив в школу-интернат за границу», - добавил он.

Согласно заявлениям бывшего Тимбриша, Де Льяно удалось тайно поддерживать с ней связь от родственников.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

«Как можно назвать почти полностью скрытые отношения «прозрачными»? У меня есть доказательства всего, что я говорю. Он этого не делает, так как их не существует».

Саша противостояла тому, кто критиковал мать за то, что она жила с Луисом де Льяно, даже то, что она называла «грумингом». Наконец, Саша Сокол сделал жесткое предупреждение продюсеру: «То, что я сделал, чтобы поделиться правдой, было не с намерением забить Луиса камнями. Его забивают камнями за свои действия. Луис: Считать, что вы не действовали безнравственно — это аморально. Увидимся в суде».

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