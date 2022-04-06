Луис Авинкула и Карлос Самбрано спасли «Бока Хуниорс» от первого после «блупера» Депортиво Кали

Бока Хуниорс с Карлосом Самбрано и Луисом Авинкулой в начале Кубка Либертадорес 2022 года сыграет вничью с Депортиво Кали. Именно два перуанских защитника спасли вратаря Агустина Росси и избежали первого из колумбийцев.

Это произошло 13 минут в первом тайме, Теофило Гутьеррес получил глубокий пас, и он был очень длинным. Йони Гонсалес перешел под давление вратаря Агустина Росси, который «отбил» мяч, и таким образом он был оставлен колумбийскому вингеру.

Луис Авинкула продемонстрировал всю свою силу и добрался до «кофемашины». Перуанцу пришлось подметать, чтобы заблокировать его выстрел. Однако на этом акция не закончилась. Гонсалес угрожал «Болту» внутри, и когда он собирался закончить, Карлос Самбрано появился, чтобы запереть его.