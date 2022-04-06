Узнайте, как приготовить паэлью по испанскому рецепту

Seafood paella on the wooden table close-up

Паэлья из морепродуктов — одно из самых известных и вкусных блюд испанской кухни. В Перу у нас есть национальная версия, которая, хотя и не совсем совпадает, имеет определенные сходства, и это восхитительный рис с морепродуктами.

Несмотря на то, что паэлья вкусная, ее часто считают сложным в приготовлении из-за шагов, которые она выполняет, или используемых ингредиентов. Но это не может быть дальше от реальности, поскольку правда в том, что это блюдо можно приготовить дома. Конечно, требуется практика, чтобы стать экспертом в приготовлении любого блюда, но, к счастью, приготовить паэлью не очень сложно, поэтому поиск идеальной техники не займет у вас много времени, и с первого раза вы сможете удивить друзей и семью другим блюдом на обед.

Если вы хотите узнать, как готовится паэлья, продолжайте читать следующую заметку, в которой мы представляем вам оригинальный испанский рецепт, чтобы вы могли приготовить его дома .

Время приготовления: 20 минут

Время приготовления: 25 минут

Общее время: 45 минут

Порции: достаточно для 4 человек

Ингредиенты

-2 чашки риса

-4 чашки бульона из креветок

-½ кг кальмаров

-½ кг свежих морепродуктов

-1 горсть морских раковин, моллюсков и мидий

-1 себолла

-1 средний помидор

-½ красного перца

-2 зубчика чеснока

-½ стакана гороха

-1 пучок свежих листьев петрушки

-Оливковое масло

-соль (по вкусу)

-Перец (по вкусу)

-Желтый краситель или несколько шафрановых нитей

ПОДГОТОВКА

1. Первое, что мы сделаем, это подготовим все ингредиенты к использованию. Мы начали с очистки и очистки моллюсков. Мы используем раковины и голову для приготовления бульона и оставляем его для последующего использования.

2. Теперь очищаем креветки и нарезаем кружками.

3. Мы также очищаем морские раковины большим количеством воды, чтобы они высвободили остатки песка.

4. Теперь в сковороде для паэльи или очень большой и глубокой сковороде мы обжариваем в оливковом масле лук, чеснок, перец и помидоры, которые мы предварительно нарезали небольшими квадратами, и добавляем немного перца и соли по вкусу.

5. Мы кладем кальмаров в сковороду, а затем морские раковины и даем им вариться в течение нескольких минут. Заметим, что вы начинаете делать бульон, вот что должно произойти. Когда все будет готово, мы резервируем.

6. Теперь добавьте 2 чашки риса и перемешайте, чтобы все смешалось. Затем мы добавляем 4 чашки бульона из морепродуктов, который мы приготовили ранее. Если его недостаточно, доливаем воду.

7. Все хорошо перемешайте и добавьте чайную ложку желтого красителя или нити шафрана и дайте настояться около 3 минут.

8. Даже с жидкостью в сковороде для паэльи мы добавляем свежий горох, морепродукты и петрушку, предварительно нарезанную очень мелко. Проверяем соль и перец и при необходимости добавляем еще немного.

9. Мы даем ему вариться, пока жидкость почти не высохнет. В это время мы можем добавить несколько полосок перца для украшения и креветок с их скорлупой.

10. Теперь давайте убавим тепло и накрываем крышкой. Дайте ему вариться 15 минут и попробуйте зерно. Если он готов, снимите его с огня и подавайте паэлью из морепродуктов с небольшим количеством оливкового масла, чтобы придать ей еще больший аромат.

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