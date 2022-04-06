Джулиана и Йина Кальдерон и их шутка о приглашении Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы к браку

В первые дни апреля Андреа Вальдири и Фелипе Сарума более энергично звучали в социальных сетях и СМИ из-за своего брака. Фактически, раздача приглашений на свадьбу, с которой дата, выбранная для ее проведения, еще не продлена, уже началась, и такие деятели социальных сетей, как Шуджам Вальдири, сестра влиятельного лица Барранкильи, рассказала о том, каково это приглашение.

Итак, все состоит из коричневой коробки, на обложке которой две буквы «А», инициалы имен Андреа Вальдири и Андреса Фелипе Камарго Гонсалеса (имя Фелипе Сарумы); внутри, по-видимому, стеклянная карточка с надписью «Андреа и Андрес... С Божьего благословения мы приглашаем их к браку». В свою очередь, есть и конверт, с помощью которого сообщается, что свадьба будет ливнем конвертов.

В дополнение к вышесказанному, в приглашении также была бутылка виски, в частности Blue Label.

В связи с тем, что Андреа Вальдири и Фелипе Сарума начали распространять приглашения на свадьбу, в эти дни Джулиана Кальдерон — сестра Йины — поделилась некоторыми историями в Instagram в шутку на эту тему. Итак, в ходе изображений он слышит, как он говорит: «Вы не поверите, но я уже получил приглашение мисс Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы жениться... они говорят, что не прислали нам выпить, потому что мы много выпили, так что агита».

Вот как Джулиана с юмором показала бутылку воды с карточкой, на которой черно-красным маркером написано следующее сообщение: «Джулиана и Йина приглашают вас на нашу свадьбу, Андреа Вальдири».

Джулиана и Йина Кальдерон шутят о предполагаемом приглашении на свадьбу Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы

Со своей стороны, Йина Кальдерон поделилась фрагментом беседы с сестрой, в которой они задались вопросом, как они могут одеться для мероприятия. На данный момент известно, что Андреа Вальдири ничего не говорила об этих публикациях сестер Кальдерон.

В мире влиятельных лиц не было недостатка в трениях и рифрафах, например, у Йины Кальдерон и Андреа Вальдири были некоторые общественные разногласия. Для сравнения, в январе прошлого года бывшая звезда нашего телевидения рассказала о своем критическом мнении относительно последних пластических операций, которые проводила танцовщица барранкильи:

«... Я восхищаюсь Андреа, она женщина-предприниматель, брошенная вперед, простая, мне есть чему ее научиться, но она стала толстой, она стала толстой, этого хирурга нет, при уважении хирурга... но он оставил ее жир... операция и разговоры были потеряны, это правда», - были слова Кальдерона в то время, выраженные из ее социальные сети.

На этом фоне Андреа Вальдири опубликовала свой ответ на критику Йины Кальдерон в ее адрес и ее пластического хирурга, среди которых она сказала: «... Ты всегда говорил мне, что восхищался мной и тысячами вещей, но не будь лицемерен, потому что ты не соединяешь язык мозгом ты говоришь одно, а думаешь другое. Вы квалифицируете работу хирурга, когда видели только один процесс... Когда у вас есть социальные сети, используйте их во благо, а не для уничтожения...»

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