Хулиан Цукки вспоминает время, когда Педро Кастильо попросил выйти на марш против правительства Перу

Марш также на площади Сан-Мартин остановка перевозчиков и обязательная социальная иммобилизация, которая была объявлена в ночь в прошлый понедельник, 04 апреля, за этот вторник 5 апреля, в послании президента Педро Кастильо нации он не был иностранцем ни одному перуанскому гражданину или иностранцу, который живет в Перу.

Так обстоит дело с аргентинцем Хулианом Цукки, который присоединился к длинному списку деятели перуанского шоу-бизнеса, высказавшиеся о ситуации в стране. В то время как пара из Джидды Эславы подчеркнула, что они никогда не были вовлечены в политические решения людей, на этот раз они не может глушить ухо.

«Вы знаете, что я обычно не занимаюсь политикой, не чувствую себя экспертом. Я просто еще один гражданин. Я даже не ввязывался, когда был второй тур, потому что свобода выбора принадлежала народу и большинство выбрало Кастильо, и я его уважаю», - начал говорить актер в рассказах в своем официальном аккаунте в Instagram.

Тем не менее, она без колебаний поделилась со своими более чем 1 миллионом подписчиков видео, которое было опубликовано пользователем в TikTok, где нынешний президент Республики рассматривается в качестве лидера.

«Больно, что людям приходится выходить на улицы, чтобы что-то произошло, но некоторое время назад господин Кастильо попросил об этом», - сказал бывший реалити-шоу, а затем перешел к видео Педро Кастильо.

Как видно, нынешний президент приглашал граждан со всего Перу выйти на улицы в знак протеста против правительства, чтобы «убрать» коррумпированных, когда он был всего лишь человеком народа.

«Моя роль - развлекать и пытаться поднять настроение людям, но я чувствую себя обязанным не играть тупого и не говорить то, что чувствую», - добавил актер, подчеркнувший, что хаос в Лиме причинит ему боль, потому что он находится на грани выпуска пьесы.

Хулиан Цукки вспоминает время, когда Педро Кастильо попросил уйти на марш. ВИДЕО: Инстаграм





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