Инфонавит: как получить супружеский кредит на сумму более 2 миллионов песо

Институт Национального жилищного фонда (Инфонавит) предлагает различные ипотечные кредиты, чтобы работники могли получить льготы при покупке недвижимости или, в противном случае, продлении или реконструкции своего жилья. В случае, если возможность приобрести дом или квартиру делится с вашим партнером, иждивенчество позволяет объединить кредиты между супругами и, таким образом, получить большую сумму кредита.

В связи с этим Инфонавит объявил, что те, кто заинтересован в получении кредита с помощью этого способа, смогут получить до 2 миллионов 217 700 песо, в зависимости от заработной платы и кредитной истории обоих заявителей. Таким образом, супружеский кредит Infonavit позволяет заинтересованным сторонам купить и приобрести новый или подержанный дом, купить ипотечный дом или квартиру, а также отремонтировать или начать строительство недвижимости с нуля, если у них есть земля.

Одним из основных требований для получения этого кредита является то, что супруги должны состоять в браке под защитой мексиканского законодательства. Кроме того, они также должны быть правомочными обладателями Мексиканского института социального обеспечения (IMSS), иметь действующие трудовые отношения и соответствовать 1080 баллам на жилищном субсчете, которые требуются Институту для предоставления любого вида кредита.

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

Для подачи заявки также должны быть выполнены следующие требования:

1. Состоите в законном браке и получите свидетельство о браке, защищающее родственные связи. Кроме того, они должны будут присутствовать вместе, чтобы запросить заявку.

2. Оба заявителя должны иметь активные трудовые отношения и вносить вклад в Инфонавит.

3. Оба супруга должны работать на момент подачи заявления и работать без перерыва не менее двух с половиной лет.

4. Имущество, которое вы собираетесь купить, не должно находиться в зоне риска и не должно быть лишено каких-либо услуг, а также должно быть подтверждено техническим заключением, в котором указано, что его срок службы составляет не менее 30 лет.

Чтобы подать заявку, заинтересованная пара должна выполнить следующую процедуру:

- Заявление на регистрацию должно быть подано обоими супругами, а также остальные формальности.

- Завершить и полностью пройти онлайн-семинар SABER, на котором бенефициары узнают, как работают ипотечные кредиты, выданные Инфонавитом

- Оба супруга должны выполнить все необходимые требования по программе «Зеленая ипотека» в зависимости от установки аксессуаров, которые экономят: воду, электричество и газ.

- Соберите и соберите собственное досье со следующими документами:

1. Заявление на зачисление кредита

2. Оригинал и копия свидетельства о рождении

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3. Официальное удостоверение личности, может быть удостоверением избирателя, паспортом, профессиональным удостоверением личности с фотографией, водительскими правами или карточкой Национальной военной службы (SMN)

4. Оригинал и копия свидетельства о браке

5. Выписка из банковского счета продавца, электронная оценка и техническое заключение дома не старше 6 месяцев и копия документа о праве собственности на дом.

6. Оформление регистрации заявления обоих супругов в ближайшем офисе Infonavit Care Office.

7. Выбор нотариуса обоими супругами и доставка различных документов

8. Зайдите на портал Infonavit My Account, чтобы проверить наличие уведомления о хранении документов. Впоследствии оба супруга должны принести его в компанию для подписания и печати.

9. Завершите вручение уведомления нотариусу обоими супругами, когда будет определен день подписания акта, и закройте процесс предоставления кредита.

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