Инфонавит: как получить супружеский кредит на сумму более 2 миллионов песо

Институт Национального жилищного фонда (Инфонавит) предлагает различные ипотечные кредиты, чтобы работники могли получить льготы при покупке недвижимости или, в противном случае, продлении или реконструкции своего жилья. В случае, если возможность приобрести дом или квартиру делится с вашим партнером, иждивенчество позволяет объединить кредиты между супругами и, таким образом, получить большую сумму кредита.
В связи с этим Инфонавит объявил, что те, кто заинтересован в получении кредита с помощью этого способа, смогут получить до 2 миллионов 217 700 песо, в зависимости от заработной платы и кредитной истории обоих заявителей. Таким образом, супружеский кредит Infonavit позволяет заинтересованным сторонам купить и приобрести новый или подержанный дом, купить ипотечный дом или квартиру, а также отремонтировать или начать строительство недвижимости с нуля, если у них есть земля.
Одним из основных требований для получения этого кредита является то, что супруги должны состоять в браке под защитой мексиканского законодательства. Кроме того, они также должны быть правомочными обладателями Мексиканского института социального обеспечения (IMSS), иметь действующие трудовые отношения и соответствовать 1080 баллам на жилищном субсчете, которые требуются Институту для предоставления любого вида кредита.
Для подачи заявки также должны быть выполнены следующие требования:
1. Состоите в законном браке и получите свидетельство о браке, защищающее родственные связи. Кроме того, они должны будут присутствовать вместе, чтобы запросить заявку.
2. Оба заявителя должны иметь активные трудовые отношения и вносить вклад в Инфонавит.
3. Оба супруга должны работать на момент подачи заявления и работать без перерыва не менее двух с половиной лет.
4. Имущество, которое вы собираетесь купить, не должно находиться в зоне риска и не должно быть лишено каких-либо услуг, а также должно быть подтверждено техническим заключением, в котором указано, что его срок службы составляет не менее 30 лет.
Чтобы подать заявку, заинтересованная пара должна выполнить следующую процедуру:
- Заявление на регистрацию должно быть подано обоими супругами, а также остальные формальности.
- Завершить и полностью пройти онлайн-семинар SABER, на котором бенефициары узнают, как работают ипотечные кредиты, выданные Инфонавитом
- Оба супруга должны выполнить все необходимые требования по программе «Зеленая ипотека» в зависимости от установки аксессуаров, которые экономят: воду, электричество и газ.
- Соберите и соберите собственное досье со следующими документами:
1. Заявление на зачисление кредита
2. Оригинал и копия свидетельства о рождении
3. Официальное удостоверение личности, может быть удостоверением избирателя, паспортом, профессиональным удостоверением личности с фотографией, водительскими правами или карточкой Национальной военной службы (SMN)
4. Оригинал и копия свидетельства о браке
5. Выписка из банковского счета продавца, электронная оценка и техническое заключение дома не старше 6 месяцев и копия документа о праве собственности на дом.
6. Оформление регистрации заявления обоих супругов в ближайшем офисе Infonavit Care Office.
7. Выбор нотариуса обоими супругами и доставка различных документов
8. Зайдите на портал Infonavit My Account, чтобы проверить наличие уведомления о хранении документов. Впоследствии оба супруга должны принести его в компанию для подписания и печати.
9. Завершите вручение уведомления нотариусу обоими супругами, когда будет определен день подписания акта, и закройте процесс предоставления кредита.
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